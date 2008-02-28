Синхронизировались: сестры умудрились родить детей в один день и в одной палате

Разница должна была составить 6 дней.



31-летняя Дженна и ее 23-летняя сестра Джесс родили детей в один день в одной палате в одном из роддомов в Барнсли (Южная Англия). Сестры узнали, что беременны, с разницей всего лишь в 4 дня, передает



Дженна и Джесс всю жизнь были не просто сестрами, но и близкими подругами. И они уверены, что такой подарок судьбы еще больше скрепит их связь. . Девушки хотят, чтобы их новорожденные дочери в будущем были похожими между собой, как и сами Дженна и Джесс.







И хотя по медицинским показаниям они должны были родить с разницей в шесть дней, судьба распорядилась по-другому, как того и хотели сами сестры.







И 15 февраля этого года девушки родили с интервалом в пару часов. Дженна свою дочь назвала Энни, а Джесс - Марни. Сестры очень удивились, когда на фотографии увидели, как маленькие племянницы будто держались за руки.



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Наконец-то племянницы встретились Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 31-летняя Дженна и ее 23-летняя сестра Джесс родили детей в один день в одной палате в одном из роддомов в Барнсли (Южная Англия). Сестры узнали, что беременны, с разницей всего лишь в 4 дня, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua Дженна и Джесс всю жизнь были не просто сестрами, но и близкими подругами. И они уверены, что такой подарок судьбы еще больше скрепит их связь. . Девушки хотят, чтобы их новорожденные дочери в будущем были похожими между собой, как и сами Дженна и Джесс.И хотя по медицинским показаниям они должны были родить с разницей в шесть дней, судьба распорядилась по-другому, как того и хотели сами сестры.И 15 февраля этого года девушки родили с интервалом в пару часов. Дженна свою дочь назвала Энни, а Джесс - Марни. Сестры очень удивились, когда на фотографии увидели, как маленькие племянницы будто держались за руки.Наконец-то племянницы встретились





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