Раздел: Курьезы
Потешные уроки воспитания детей от животных
Они - отличные родители.
Родительская любовь не знает границ - эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших. Животным свойственны те же эмоции и переживания - нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их. Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
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Родительская любовь не знает границ - эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших. Животным свойственны те же эмоции и переживания - нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их. Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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