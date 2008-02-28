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Раздел: Курьезы  
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Потешные уроки воспитания детей от животных

Потешные уроки воспитания детей от животныхОни - отличные родители.

Родительская любовь не знает границ - эта простая истина одинаково справедлива как для людей, так и для братьев наших меньших. Животным свойственны те же эмоции и переживания - нежность, беспокойство, желание заботиться о своих малышах и оберегать их. Мы собрали трогательные фотографии зверей и их детенышей, которые напоминают о том, как здорово быть ребенком рядом с любящими мамой и папой, даже если ты полярный медведь, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
Потешные уроки воспитания детей от животных
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 Теги: животные, детеныши

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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