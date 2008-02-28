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Раздел: Курьезы  
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Этот кот покорил Instagram своими селфи

Этот кот покорил Instagram своими селфиОн превзойдет любую инста-диву.

Фотографии серой полосатой кошки с собачками покорили и озадачили интернет-пользователей. Всего за пару дней снимки собрали миллионы лайков и расшаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Странная фотография теперь одна из многих в крутом Instagram этой хитрой серой кошки. Как у них это только получается?

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Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Этот кот покорил Instagram своими селфи
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 Теги: кот, селфи

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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