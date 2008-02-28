Раздел: Курьезы
Этот кот покорил Instagram своими селфи
Он превзойдет любую инста-диву.
Фотографии серой полосатой кошки с собачками покорили и озадачили интернет-пользователей. Всего за пару дней снимки собрали миллионы лайков и расшаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Странная фотография теперь одна из многих в крутом Instagram этой хитрой серой кошки. Как у них это только получается?
Читайте также: Готовят к лету: кота-обжору посадили на диету
Фотографии серой полосатой кошки с собачками покорили и озадачили интернет-пользователей. Всего за пару дней снимки собрали миллионы лайков и расшаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Странная фотография теперь одна из многих в крутом Instagram этой хитрой серой кошки. Как у них это только получается?
Читайте также: Готовят к лету: кота-обжору посадили на диету
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