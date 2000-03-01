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Раздел: Курьезы  
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Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»

Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»Нашлись два "одиночества".

У этих животных потрясающее взаимопонимание с их людьми! Разделение интересов, один стиль жизни! Хорошо, если кот и хозяин живут на одной волне, и любят делать одни вещи. И наоборот, просто прекрасно, когда хозяин не любит что-то так же сильно, как и его кот. Мы подобрали для Вас прекрасные доказательства того, что кот и хозяин – одно целое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
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 Теги: коты, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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