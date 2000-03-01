Раздел: Курьезы
Забавные коты, которые с хозяином «на одной волне»
Нашлись два "одиночества".
У этих животных потрясающее взаимопонимание с их людьми! Разделение интересов, один стиль жизни! Хорошо, если кот и хозяин живут на одной волне, и любят делать одни вещи. И наоборот, просто прекрасно, когда хозяин не любит что-то так же сильно, как и его кот. Мы подобрали для Вас прекрасные доказательства того, что кот и хозяин – одно целое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Готовят к лету: кота-обжору посадили на диету
У этих животных потрясающее взаимопонимание с их людьми! Разделение интересов, один стиль жизни! Хорошо, если кот и хозяин живут на одной волне, и любят делать одни вещи. И наоборот, просто прекрасно, когда хозяин не любит что-то так же сильно, как и его кот. Мы подобрали для Вас прекрасные доказательства того, что кот и хозяин – одно целое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Готовят к лету: кота-обжору посадили на диету
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
510
0
Оставьте свой комментарий