Раздел: Курьезы
Забавные фрики в американских супермаркетах
Смешные модники из американских супермаркетов низких цен WalMart.
Огромная американская розничная сеть супермаркетов Walmart славится по всему миру не столько обилием товаров, сколько своими неповторимыми покупателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Забавные лица людей на американских горках
Огромная американская розничная сеть супермаркетов Walmart славится по всему миру не столько обилием товаров, сколько своими неповторимыми покупателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Читайте также: Забавные лица людей на американских горках
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
174
0
Оставьте свой комментарий