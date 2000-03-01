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Раздел: Курьезы  
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Забавные фрики в американских супермаркетах

Забавные фрики в американских супермаркетахСмешные модники из американских супермаркетов низких цен WalMart.

Огромная американская розничная сеть супермаркетов Walmart славится по всему миру не столько обилием товаров, сколько своими неповторимыми покупателями, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
Забавные фрики в американских супермаркетах
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 Теги: фрики, супермаркет

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