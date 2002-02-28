Раздел: Курьезы
Оптическая иллюзия с зебрами покорила Сеть
Фотограф сделал удивительный снимок.
Новая оптическая иллюзия c зебрами заинтересовала соцсети, спровоцировав бурное обсуждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Необычный кадр был сделан в заповеднике Масаи-Мара возле границы Кении и Танзании 45-летним фотографом из Индии по имени Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi). На снимке запечатлены две зебры как будто бы с одной головой. Но это ни что иное, как обман зрения. Во время фотосъёмки одна зебра повернулась мордой на камеру, а вторая спрятала голову у неё под шеей.
«Мать-Природа никогда не перестаёт гипнотизировать своих поклонников. Эта поза настолько удивительна и прекрасна, что я просто счастлив, что смог её запечатлеть. Мне как фотографу повезло оказаться в нужном месте в нужное время, всё остальное сделала природа», - рассказал фотограф изданию The Daily Mail, после чьей публикации снимок стал вирусным в соцсетях.
Читайте также: Найди отличия: близнецы в мире животных. Фото
«Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что я вижу и разгадать загадку этой фотографии», - написал один из восхищённых юзеров.
Новая оптическая иллюзия c зебрами заинтересовала соцсети, спровоцировав бурное обсуждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Необычный кадр был сделан в заповеднике Масаи-Мара возле границы Кении и Танзании 45-летним фотографом из Индии по имени Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi). На снимке запечатлены две зебры как будто бы с одной головой. Но это ни что иное, как обман зрения. Во время фотосъёмки одна зебра повернулась мордой на камеру, а вторая спрятала голову у неё под шеей.
«Мать-Природа никогда не перестаёт гипнотизировать своих поклонников. Эта поза настолько удивительна и прекрасна, что я просто счастлив, что смог её запечатлеть. Мне как фотографу повезло оказаться в нужном месте в нужное время, всё остальное сделала природа», - рассказал фотограф изданию The Daily Mail, после чьей публикации снимок стал вирусным в соцсетях.
Читайте также: Найди отличия: близнецы в мире животных. Фото
«Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что я вижу и разгадать загадку этой фотографии», - написал один из восхищённых юзеров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
448
0
Оставьте свой комментарий