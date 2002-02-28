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Оптическая иллюзия с зебрами покорила Сеть

Оптическая иллюзия с зебрами покорила СетьФотограф сделал удивительный снимок.

Новая оптическая иллюзия c зебрами заинтересовала соцсети, спровоцировав бурное обсуждение, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Необычный кадр был сделан в заповеднике Масаи-Мара возле границы Кении и Танзании 45-летним фотографом из Индии по имени Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi). На снимке запечатлены две зебры как будто бы с одной головой. Но это ни что иное, как обман зрения. Во время фотосъёмки одна зебра повернулась мордой на камеру, а вторая спрятала голову у неё под шеей.

«Мать-Природа никогда не перестаёт гипнотизировать своих поклонников. Эта поза настолько удивительна и прекрасна, что я просто счастлив, что смог её запечатлеть. Мне как фотографу повезло оказаться в нужном месте в нужное время, всё остальное сделала природа», - рассказал фотограф изданию The Daily Mail, после чьей публикации снимок стал вирусным в соцсетях.

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«Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что я вижу и разгадать загадку этой фотографии», - написал один из восхищённых юзеров.

Оптическая иллюзия с зебрами покорила Сеть
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 Теги: оптическая иллюзия, зебра

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Сегодня, 09:29 » Автор: Анна Мартынова
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