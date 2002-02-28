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Раздел: Курьезы  
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Хит Сети: чихнувший малыш заставил котенка подпрыгнуть

Хит Сети: чихнувший малыш заставил котенка подпрыгнутьРолик набирает популярность.

Сценка, снятая в Таоюане (Тайвань), может умилить многих, ведь её главными героями являются маленький ребёнок и котёнок, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su.

Любопытный зверёк исследовал окружающий мир, но идиллия, снятая на видео родителями малыша, очень быстро закончилась.

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Ребёнок чихнул и ужасно напугал котёнка, причём животное ретировалось настолько быстро, что создаётся впечатление, что дело даже не в испуге, а котёнка просто сдуло потоком воздуха.

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 Теги: ребенок, котенок

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Сегодня, 10:58 » Автор: Анна Мартынова
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