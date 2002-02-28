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Раздел: Курьезы  
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Смешные собаки, которые ведут себя как люди

Смешные собаки, которые ведут себя как людиИм не чуждо все человеческое.

Собака - это друг человека, послушный мальчик и питомец, который всегда рад тебя видеть. Но не все так просто: иногда наши четвероногие друзья улыбаются, поддерживают разговор, ревнуют, ведут беседы в чатах и по телефону и хитрят, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы увидели собак, которым не чуждо все человеческое, и решили показать вам лучших из них.

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Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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