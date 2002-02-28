Раздел: Курьезы
Смешные собаки, которые ведут себя как люди
Им не чуждо все человеческое.
Собака - это друг человека, послушный мальчик и питомец, который всегда рад тебя видеть. Но не все так просто: иногда наши четвероногие друзья улыбаются, поддерживают разговор, ревнуют, ведут беседы в чатах и по телефону и хитрят, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы увидели собак, которым не чуждо все человеческое, и решили показать вам лучших из них.
Читайте также: Пчелы устроили «засаду» владельцу авто
Собака - это друг человека, послушный мальчик и питомец, который всегда рад тебя видеть. Но не все так просто: иногда наши четвероногие друзья улыбаются, поддерживают разговор, ревнуют, ведут беседы в чатах и по телефону и хитрят, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы увидели собак, которым не чуждо все человеческое, и решили показать вам лучших из них.
Читайте также: Пчелы устроили «засаду» владельцу авто
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