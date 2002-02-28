Раздел: Курьезы
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Они попали в неловкую ситуацию.
Кошка – самое грациозное животное, говорили они Ага, и умнейшее! Только вот любят подурачиться… Собрали ржачную подборку котов, у которых что-то перемкнуло в голове, и они ведут себя как идиоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Кошка – самое грациозное животное, говорили они Ага, и умнейшее! Только вот любят подурачиться… Собрали ржачную подборку котов, у которых что-то перемкнуло в голове, и они ведут себя как идиоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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