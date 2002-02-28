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Раздел: Курьезы  
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Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев

Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяевОни попали в неловкую ситуацию.

Кошка – самое грациозное животное, говорили они Ага, и умнейшее! Только вот любят подурачиться… Собрали ржачную подборку котов, у которых что-то перемкнуло в голове, и они ведут себя как идиоты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
Потешные коты, которым срочно нужна помощь хозяев
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 Теги: коты, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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