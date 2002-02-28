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Раздел: Курьезы  
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Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах

Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местахОтдыхать они явно умеют.

Животные нуждаются в 12-16 часах ежедневного сна. А еще у них есть удивительная особенность засыпать в любом положении. Уснуть в раковине? Не проблема! В маленькой коробочке? Еще лучше. Представляем вам подборку животных, заснувших в самых необычных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
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 Теги: собаки, сон

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