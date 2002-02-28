Раздел: Курьезы
Веселые фотки животных, решивших поспать в неожиданных местах
Отдыхать они явно умеют.
Животные нуждаются в 12-16 часах ежедневного сна. А еще у них есть удивительная особенность засыпать в любом положении. Уснуть в раковине? Не проблема! В маленькой коробочке? Еще лучше. Представляем вам подборку животных, заснувших в самых необычных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Животные нуждаются в 12-16 часах ежедневного сна. А еще у них есть удивительная особенность засыпать в любом положении. Уснуть в раковине? Не проблема! В маленькой коробочке? Еще лучше. Представляем вам подборку животных, заснувших в самых необычных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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