Раздел: Курьезы
Провальную встречу Трампа и Ким Чен Ына высмеяли карикатурой
Новая работа Сергея Елкина.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое, передает Хроника.инфо со ссылкой на dw.com.
Встреча закончилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое, передает Хроника.инфо со ссылкой на dw.com.
Встреча закончилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
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