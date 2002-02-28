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Раздел: Курьезы  
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Провальную встречу Трампа и Ким Чен Ына высмеяли карикатурой

Провальную встречу Трампа и Ким Чен Ына высмеяли карикатуройНовая работа Сергея Елкина.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое, передает Хроника.инфо со ссылкой на dw.com.

Встреча закончилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.

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Провальную встречу Трампа и Ким Чен Ына высмеяли карикатурой
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 Теги: Трамп, карикатура

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Сегодня, 14:13 » Автор: Анна Мартынова
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