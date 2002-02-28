Раздел: Курьезы
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
И смех, и грех.
Над объявлениями и вывесками в нашей стране можно смеяться вечно. Ведь доморощенные креативщики в своем потоке мыслей порой не замечают, что потеряли самое главное - логику. Ну а мы над этим только смеемся. В этих 17 объявлениях смешался креатив и абсурд, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Над объявлениями и вывесками в нашей стране можно смеяться вечно. Ведь доморощенные креативщики в своем потоке мыслей порой не замечают, что потеряли самое главное - логику. Ну а мы над этим только смеемся. В этих 17 объявлениях смешался креатив и абсурд, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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