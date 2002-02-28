» » Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Раздел: Курьезы  
0

Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти

Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройтиИ смех, и грех.

Над объявлениями и вывесками в нашей стране можно смеяться вечно. Ведь доморощенные креативщики в своем потоке мыслей порой не замечают, что потеряли самое главное - логику. Ну а мы над этим только смеемся. В этих 17 объявлениях смешался креатив и абсурд, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Креативные и нелепые объявления, мимо которых без смеха не пройти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: объявления, приколы

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     903
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх