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Раздел: Курьезы  
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Врун-Локи стал героем нового мема

Врун-Локи стал героем нового мемаКадр из фильма покорил Сеть.

Пользователи Reddit возродили кадр из фильма "Тор: Рагнарёк", в котором Локи заявляет правителю чужой планеты, что никогда раньше не встречал Тора. Теперь это мем, с помощью которого можно рассказать о чём угодно: от нелепых моментов в кино до типичных для семьи ситуаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Врун-Локи стал героем нового мема
Врун-Локи стал героем нового мема


Мой палец: *Мокрый* Мой iPhone: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.

Врун-Локи стал героем нового мема
Врун-Локи стал героем нового мема


Робби Злобный: *Надевает новую личину* Спортакус: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.

Врун-Локи стал героем нового мема


Команда R: *Носит усы* Эш Кетчум: Я никогда в жизни не видел этого говорящего Мьюту.

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Врун-Локи стал героем нового мема
Врун-Локи стал героем нового мема
Врун-Локи стал героем нового мема


Я: *Использую VPN* Сервер, с которого меня только что выпнули: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
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 Теги: Локи, мемы

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Сегодня, 15:41 » Автор: Анна Мартынова
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