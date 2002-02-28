Раздел: Курьезы
Врун-Локи стал героем нового мема
Кадр из фильма покорил Сеть.
Пользователи Reddit возродили кадр из фильма "Тор: Рагнарёк", в котором Локи заявляет правителю чужой планеты, что никогда раньше не встречал Тора. Теперь это мем, с помощью которого можно рассказать о чём угодно: от нелепых моментов в кино до типичных для семьи ситуаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Мой палец: *Мокрый* Мой iPhone: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Робби Злобный: *Надевает новую личину* Спортакус: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Команда R: *Носит усы* Эш Кетчум: Я никогда в жизни не видел этого говорящего Мьюту.
Читайте также: Рассказ Путина об отце-герое подняли на смех
Я: *Использую VPN* Сервер, с которого меня только что выпнули: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Пользователи Reddit возродили кадр из фильма "Тор: Рагнарёк", в котором Локи заявляет правителю чужой планеты, что никогда раньше не встречал Тора. Теперь это мем, с помощью которого можно рассказать о чём угодно: от нелепых моментов в кино до типичных для семьи ситуаций, передает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Мой палец: *Мокрый* Мой iPhone: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Робби Злобный: *Надевает новую личину* Спортакус: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Команда R: *Носит усы* Эш Кетчум: Я никогда в жизни не видел этого говорящего Мьюту.
Читайте также: Рассказ Путина об отце-герое подняли на смех
Я: *Использую VPN* Сервер, с которого меня только что выпнули: Я никогда в своей жизни не встречал этого человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий