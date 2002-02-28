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Раздел: Курьезы  
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Жительница ОАЭ развелась с мужем из-за бургера

Жительница ОАЭ развелась с мужем из-за бургераОна была возмущена поступком забывчивого мужа.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) женщина подала на развод, потому что муж забыл принести ей бургер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

Двадцатилетняя женщина ждала мужа дома одна, пока тот отдыхал с друзьями в пустыне.

Перед уходом она попросила принести ей бургер из одного ресторана быстрого питания. Однако супруг сильно задержался, вернулся лишь в три часа ночи и без обещанной еды, из-за чего женщина ушла из дома и подала документы на развод.

Адвокат Хасана Аль Мазруки сообщил, что теперь пара продолжит разбирательство в суде.

«Если жена продолжит настаивать на разводе, приданое будет аннулировано», – отметил адвокат.

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По его словам, разводов могло быть меньше, если бы супруги реалистичнее относились к семейной жизни.
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 Теги: развод, бургер

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Сегодня, 17:13 » Автор: Анна Мартынова
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