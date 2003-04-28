Раздел: Курьезы
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Они знают толк в продажах.
Наверняка каждый сможет вспомнить случай, когда его взгляд останавливался на какой-нибудь забавной вывеске или же объявлении. И всегда возникает один и тот же вопрос: как такое могло прийти в голову кому-то? Остается только посмеяться. Всем хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Американец оконфузился, направив хлопушку себе в пах
Наверняка каждый сможет вспомнить случай, когда его взгляд останавливался на какой-нибудь забавной вывеске или же объявлении. И всегда возникает один и тот же вопрос: как такое могло прийти в голову кому-то? Остается только посмеяться. Всем хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Американец оконфузился, направив хлопушку себе в пах
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