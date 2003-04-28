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Раздел: Курьезы  
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Веселая реклама от «маркетологов» из народа

Веселая реклама от «маркетологов» из народаОни знают толк в продажах.

Наверняка каждый сможет вспомнить случай, когда его взгляд останавливался на какой-нибудь забавной вывеске или же объявлении. И всегда возникает один и тот же вопрос: как такое могло прийти в голову кому-то? Остается только посмеяться. Всем хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
Веселая реклама от «маркетологов» из народа
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 Теги: реклама, приколы

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