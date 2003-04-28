Раздел: Курьезы
Сеть покорило знакомство котят с собакой
Кошка отнеслась к знакомству настороженно.
Эта история – о двух бездомных животных, которые встретились однажды и больше не разлучались – кошке и собаке, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Собака всегда защищала свою подругу, помогала ей выживать и добывать еду, она заботилась о ней в тот момент, когда кошка ожидала появления на свет своих котят.
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А когда кошка стала мамой, первой, с кем она познакомила своих детенышей, стала именно собака. Она сразу же подружилась с малышами. И пока мама-кошка отдыхала в стороне, собака с удовольствием играла с её котятами. Это невероятно, что два таких разных животных смогли найти «общий язык». И еще более удивительно и трогательно то, с какой теплотой они относятся друг к другу.
Эта история – о двух бездомных животных, которые встретились однажды и больше не разлучались – кошке и собаке, передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Собака всегда защищала свою подругу, помогала ей выживать и добывать еду, она заботилась о ней в тот момент, когда кошка ожидала появления на свет своих котят.
Читайте также: В Гималаях отыскали следы «снежного человека»
А когда кошка стала мамой, первой, с кем она познакомила своих детенышей, стала именно собака. Она сразу же подружилась с малышами. И пока мама-кошка отдыхала в стороне, собака с удовольствием играла с её котятами. Это невероятно, что два таких разных животных смогли найти «общий язык». И еще более удивительно и трогательно то, с какой теплотой они относятся друг к другу.
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