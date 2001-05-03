Раздел: Курьезы
Смешные котики, попавшие в нелепые ситуации
Коты тоже попадают в странные ситуации
Даже мудрые мурлыки иногда попадают в нелепые ситуации, мгновенно сбивающие с них спесь и доказывающие, что они такие же обычные животные, как и остальные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net
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Даже мудрые мурлыки иногда попадают в нелепые ситуации, мгновенно сбивающие с них спесь и доказывающие, что они такие же обычные животные, как и остальные, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net
Читайте также: Потешные собаки, попавшие в нелепые ситуации
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