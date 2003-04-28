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Раздел: Курьезы  
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Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен

Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривенЛюбителя сладкого передали полицейским.

В Киевском ТРЦ охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "Киндер-сюрпризов" на 7000 гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Злоумышленника родом из Львова удалось задержать.

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Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен
Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен
Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен
Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 09:48 » Автор: Анна Мартынова
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