Раздел: Курьезы
Ограбление века: парень пытался украсть в Киеве «киндеры» на 7 тысяч гривен
Любителя сладкого передали полицейским.
В Киевском ТРЦ охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "Киндер-сюрпризов" на 7000 гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Злоумышленника родом из Львова удалось задержать.
Читайте также: Янина Соколова в образе Гитлера потроллила Жириновского
В Киевском ТРЦ охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "Киндер-сюрпризов" на 7000 гривен, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Злоумышленника родом из Львова удалось задержать.
Читайте также: Янина Соколова в образе Гитлера потроллила Жириновского
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