Раздел: Курьезы
Солдат сбежал из армии ради премьеры «Мстителей»
Из-за проступка бойца начато расследование.
Южнокорейский военнослужащий отправился в кинотеатр, проигнорировав свои служебные обязанности, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Провинившийся солдат состоял в 20-й эскадрилье ВВС Республики Корея. В среду, 1 мая, военную базу покинули восемнадцать бойцов в рамках несения службы. Один из них позднее пропал.
Специальному отряду полиции удалось выяснить, что военнослужащий на такси добрался к кинотеатру. Его задержали при выходе из заведения, уже после фильма.
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По словам виновника инцидента, он сознательно покинул службу, так как хотел посмотреть фильм «Мстители: Финал». Власти начали служебное расследование после случившегося.
Южнокорейский военнослужащий отправился в кинотеатр, проигнорировав свои служебные обязанности, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.
Провинившийся солдат состоял в 20-й эскадрилье ВВС Республики Корея. В среду, 1 мая, военную базу покинули восемнадцать бойцов в рамках несения службы. Один из них позднее пропал.
Специальному отряду полиции удалось выяснить, что военнослужащий на такси добрался к кинотеатру. Его задержали при выходе из заведения, уже после фильма.
Читайте также: «Боевой» попугай стал новой звездой Сети
По словам виновника инцидента, он сознательно покинул службу, так как хотел посмотреть фильм «Мстители: Финал». Власти начали служебное расследование после случившегося.
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