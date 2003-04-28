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Раздел: Курьезы  
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Солдат сбежал из армии ради премьеры «Мстителей»

Солдат сбежал из армии ради премьеры «Мстителей»Из-за проступка бойца начато расследование.

Южнокорейский военнослужащий отправился в кинотеатр, проигнорировав свои служебные обязанности, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Провинившийся солдат состоял в 20-й эскадрилье ВВС Республики Корея. В среду, 1 мая, военную базу покинули восемнадцать бойцов в рамках несения службы. Один из них позднее пропал.

Специальному отряду полиции удалось выяснить, что военнослужащий на такси добрался к кинотеатру. Его задержали при выходе из заведения, уже после фильма.

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По словам виновника инцидента, он сознательно покинул службу, так как хотел посмотреть фильм «Мстители: Финал». Власти начали служебное расследование после случившегося.
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 Теги: солдат, Мстители

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Сегодня, 12:54 » Автор: Анна Мартынова
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