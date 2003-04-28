Раздел: Курьезы
В Австралии школьника отправили домой из-за слишком калорийного обеда
Мама школьника получила "выговор".
Некая жительница Австралии пришла в ярость, когда её маленький сын вернулся домой из школы раньше обычного - а всё из-за приготовленной мамой еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Собирая ребёнка на занятия, женщина упаковала ему несколько овощей и фруктов, добавив также пару колбасных рулетиков собственного производства.
Эта популярная в некоторых странах закуска представляет собой измельчённую колбасу или сосиски, запечённые в тесте. Правда, рулеты школьника были вовсе не такими уж калорийными, ведь там, помимо колбасы, содержалось немало овощной начинки.
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А вот школьная администрация посчитала такой обед слишком жирным и прислала матери записку, в которой говорилось, чтобы женщина больше не пичкала сына такой нездоровой едой. За сами рулетики мать семейства не беспокоится, ведь сын прекрасно съест их дома, но её весьма пугает тот факт, что школа имеет право решать, чем именно ей угощать собственного ребёнка. Стоит добавить, что с рассерженной женщиной согласны многие пользователи интернета, посчитавшие, что администрация учебного заведения взяла на себя слишком много.
Некая жительница Австралии пришла в ярость, когда её маленький сын вернулся домой из школы раньше обычного - а всё из-за приготовленной мамой еды, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
Собирая ребёнка на занятия, женщина упаковала ему несколько овощей и фруктов, добавив также пару колбасных рулетиков собственного производства.
Эта популярная в некоторых странах закуска представляет собой измельчённую колбасу или сосиски, запечённые в тесте. Правда, рулеты школьника были вовсе не такими уж калорийными, ведь там, помимо колбасы, содержалось немало овощной начинки.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
А вот школьная администрация посчитала такой обед слишком жирным и прислала матери записку, в которой говорилось, чтобы женщина больше не пичкала сына такой нездоровой едой. За сами рулетики мать семейства не беспокоится, ведь сын прекрасно съест их дома, но её весьма пугает тот факт, что школа имеет право решать, чем именно ей угощать собственного ребёнка. Стоит добавить, что с рассерженной женщиной согласны многие пользователи интернета, посчитавшие, что администрация учебного заведения взяла на себя слишком много.
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