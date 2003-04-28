Раздел: Курьезы
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Твиты про вопросы детей, которые даже не приходили в голову взрослым
Дети наивные и любопытные существа. Им всё хочешь узнать и спросить, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Их вопросы могут быть смешными, умными или неловкими. Но бывает ребенок спросить что-то серьезное, на что взрослый не знает, как ответить.
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Поэтому и собрали твиты с вопросами от детей, который заставляют подумать.
Дети наивные и любопытные существа. Им всё хочешь узнать и спросить, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Их вопросы могут быть смешными, умными или неловкими. Но бывает ребенок спросить что-то серьезное, на что взрослый не знает, как ответить.
Читайте также: Ложь во спасение: забавная подборка твитов
Поэтому и собрали твиты с вопросами от детей, который заставляют подумать.
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