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Раздел: Курьезы  
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Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей

Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детейТвиты про вопросы детей, которые даже не приходили в голову взрослым

Дети наивные и любопытные существа. Им всё хочешь узнать и спросить, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

Их вопросы могут быть смешными, умными или неловкими. Но бывает ребенок спросить что-то серьезное, на что взрослый не знает, как ответить.

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Поэтому и собрали твиты с вопросами от детей, который заставляют подумать.

Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
Забавная подборка твитов про неожиданные вопросы детей
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 Теги: твиты, дети

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