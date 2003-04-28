Раздел: Курьезы
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Подборка ироничных комментариев под твитами
Предлагаем посмеяться над колкими фразочками, которые пользователи сети оставили в комментариях под постами, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Читайте также: Свежая подборка остроумных комментариев из соцсетей
Предлагаем посмеяться над колкими фразочками, которые пользователи сети оставили в комментариях под постами, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru
Читайте также: Свежая подборка остроумных комментариев из соцсетей
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