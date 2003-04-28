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Раздел: Курьезы  
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Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей

Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетейПодборка ироничных комментариев под твитами

Предлагаем посмеяться над колкими фразочками, которые пользователи сети оставили в комментариях под постами, передает Хроника.инфо со ссылкой на WuzzUp.ru

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Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
Свежая подборка ироничных комментариев из соцсетей
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 Теги: твит, комментарии

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