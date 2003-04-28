Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли конфуз Путина с ветеранами
Президент России Владимир Путин в очередной раз оконфузился
На этот раз Владимир Путин вляпался в громкий скандал из-за очередного нелепого решения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Об этом в своем микроблоге Twitter написал пропагандист Дмитрий Смирнов.
«Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей», - говорится в публикации.
Пользователи гневно отреагировали на пост пропагандиста и отметили, что Владимир Путин - щедрый гном, который специально затягивал с подписанием указа, ведь большинство ветеранов Второй Мировой уже умерли.
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«Аттракцион невиданной щедрости. Да их уж не осталось ветеранов-то», «Циничные твари!», «Только могила исправит х*йло!!!», «Какой щедрый гном! Все сказочные звери в восторге!», «Б*я, рановато подписал, через пару- тройку лет самое то… Того глядишь совсем вымрут и можно подписывать», «Это тем которым сейчас должно быть по 95 лет? Или тем, что на парадах ряженые?», - пишут они в комментариях под публикацией.
На этот раз Владимир Путин вляпался в громкий скандал из-за очередного нелепого решения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Об этом в своем микроблоге Twitter написал пропагандист Дмитрий Смирнов.
«Владимир Путин подписал закон об увеличении пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей», - говорится в публикации.
Пользователи гневно отреагировали на пост пропагандиста и отметили, что Владимир Путин - щедрый гном, который специально затягивал с подписанием указа, ведь большинство ветеранов Второй Мировой уже умерли.
Читайте также: В Сети высмеяли очередной конфуз Путина
«Аттракцион невиданной щедрости. Да их уж не осталось ветеранов-то», «Циничные твари!», «Только могила исправит х*йло!!!», «Какой щедрый гном! Все сказочные звери в восторге!», «Б*я, рановато подписал, через пару- тройку лет самое то… Того глядишь совсем вымрут и можно подписывать», «Это тем которым сейчас должно быть по 95 лет? Или тем, что на парадах ряженые?», - пишут они в комментариях под публикацией.
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