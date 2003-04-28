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Раздел: Курьезы  
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Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает

Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бываетНи у кого из нас нет на 100 % идеальных соседей

Редко нам попадаются идеальные соседи: кто-то любит слушать музыку по ночам, кто-то годами что-то сверлит или делает бесконечный ремонт, передает Хроника.инфо со ссылкой на AdMe.ru

И, кажется, у каждого имеется живущий этажом выше человек с мячом для боулинга.

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Но даже те, кому не особо повезло с соседями, умудряются с юмором смотреть на все проблемы. Ну или просто рассказывать о них в интернете.

Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает

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 Теги: картинки, приколы, соседи

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