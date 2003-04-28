Раздел: Курьезы
Смешные картинки, доказывающие, что идеальных соседей не бывает
Ни у кого из нас нет на 100 % идеальных соседей
Редко нам попадаются идеальные соседи: кто-то любит слушать музыку по ночам, кто-то годами что-то сверлит или делает бесконечный ремонт, передает Хроника.инфо со ссылкой на AdMe.ru
И, кажется, у каждого имеется живущий этажом выше человек с мячом для боулинга.
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Но даже те, кому не особо повезло с соседями, умудряются с юмором смотреть на все проблемы. Ну или просто рассказывать о них в интернете.
Редко нам попадаются идеальные соседи: кто-то любит слушать музыку по ночам, кто-то годами что-то сверлит или делает бесконечный ремонт, передает Хроника.инфо со ссылкой на AdMe.ru
И, кажется, у каждого имеется живущий этажом выше человек с мячом для боулинга.
Читайте также: Смешные картинки, доказывающие, что жить одному не так уж и плохо
Но даже те, кому не особо повезло с соседями, умудряются с юмором смотреть на все проблемы. Ну или просто рассказывать о них в интернете.
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