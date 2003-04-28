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Раздел: Курьезы  
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В Сети показали кота необычной масти

В Сети показали кота необычной мастиНа страничку кота подписало шестьдесят тысяч человек.

У животного по кличке Гринго имеет свою страницу в Инстаграме, пишет Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.

В ней владельцы кота Сабрина и Ромейн показывают фотографии веселых будней любимца.

«Это замечательное котенка, который любит играть днем ​​и ночью, лазает по шторам и прыгает на цветы», - призналась его владелица Сабрина.

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Ранее сообщалось, что в Германии животные сбежали из зоопарка и спокойно гуляли по городу. Животные очутились на свободе после того, как пролезли в дыру в заборе зверинца. Всего из кельнского зоопарка сбежало 14 животных. В частности, побег совершили 9 овец, 2 осла, пони и карликовый бык.

В Сети показали кота необычной масти
В Сети показали кота необычной масти
В Сети показали кота необычной масти
В Сети показали кота необычной масти
В Сети показали кота необычной масти
В Сети показали кота необычной масти

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 Теги: кот, масть

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