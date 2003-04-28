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Раздел: Курьезы  
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Китаянка получила перья в сухарях вместо куриных крылышек

Китаянка получила перья в сухарях вместо куриных крылышекВозмущенная женщина направилась в ресторан, из которого доставили еду.

В столице Китая Пекине женщина с дочерью заказали домой порцию куриных крылышек в McDonald’s. Однако вместо заказа они получили сырое мясо с перьями в сухарях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Управляющий заведением принес женщине свои извинения и предложил десятикратную компенсацию от стоимости крылышек, а также дополнительные 300 юаней за моральный ущерб. Но китаянка отказалась от его предложения.

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Она направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Китая. В результате инцидента компания McDonald’s публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.
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 Теги: Китаянка, перья

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