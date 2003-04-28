Раздел: Курьезы
Китаянка получила перья в сухарях вместо куриных крылышек
Возмущенная женщина направилась в ресторан, из которого доставили еду.
В столице Китая Пекине женщина с дочерью заказали домой порцию куриных крылышек в McDonald’s. Однако вместо заказа они получили сырое мясо с перьями в сухарях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Управляющий заведением принес женщине свои извинения и предложил десятикратную компенсацию от стоимости крылышек, а также дополнительные 300 юаней за моральный ущерб. Но китаянка отказалась от его предложения.
Читайте также: Одессит развеселил Сеть заказом куриных крылышек из Киева
Она направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Китая. В результате инцидента компания McDonald’s публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.
В столице Китая Пекине женщина с дочерью заказали домой порцию куриных крылышек в McDonald’s. Однако вместо заказа они получили сырое мясо с перьями в сухарях.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Управляющий заведением принес женщине свои извинения и предложил десятикратную компенсацию от стоимости крылышек, а также дополнительные 300 юаней за моральный ущерб. Но китаянка отказалась от его предложения.
Читайте также: Одессит развеселил Сеть заказом куриных крылышек из Киева
Она направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Китая. В результате инцидента компания McDonald’s публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
150
0
Оставьте свой комментарий