Раздел: Курьезы
Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками
Заряд отличного настроения.
Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.
Мне нужна твоя аморальная поддержка.
Бабуля, глядя на свадебный кортеж:
- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…
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Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.
Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!
Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.
Мне нужна твоя аморальная поддержка.
Бабуля, глядя на свадебный кортеж:
- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…
Читайте также: В Сети показали кота необычной масти
Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.
Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
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