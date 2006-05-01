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Раздел: Курьезы  
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Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками

Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками Заряд отличного настроения.

Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!

Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками


Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.

Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками


Мне нужна твоя аморальная поддержка.

Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками


Бабуля, глядя на свадебный кортеж:

- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…

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Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками


Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.

Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 09:17 » Автор: Анна Мартынова
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