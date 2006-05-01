Свежие анекдоты о предметах первой необходимостях и подарках с намеками

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Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром, передает



Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!







Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.







Мне нужна твоя аморальная поддержка.







Бабуля, глядя на свадебный кортеж:



- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…



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Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.



Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Забавные анекдоты, которые не дадут вам грустить утром, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Мне недавно подсказали, что нужно вынимать из чая ложечку, а потом уже пить. Мол, иначе неудача в любви будет. То есть, по-ихнему, все это время мне мешала эта чертова ложечка?!Золотая рыбка сильно напряглась, когда услышала, что первые два желания - это пиво и газета.Мне нужна твоя аморальная поддержка.Бабуля, глядя на свадебный кортеж:- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…Бутылка водки стоит примерно столько же, сколько и банка красной икры.Но все прекрасно понимают, где тут роскошь, а где предмет первой необходимости.





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