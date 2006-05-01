Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли телефонный разговор Путина и Трампа
Российский президент Владимир Путин вновь стал объектом для насмешек.
Ни дня без смеха. Одиозный президент РФ вновь стал объектом для насмешек. Так, Владимир Путин опять жестко опозорился во время телефонного звонка президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Об этом стало известно благодаря очередной записи в микроблоге журналиста Дмитрия Смирнова, который почему-то называет себя "журналистом кремлевского пула".
«Владимир Путин в разговоре с Трампом: Новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», - написал он.
По словам пользователей, все признаки болезни Путина - так сказать, "на лицо". Пользователи посчитали, что Владимир Путин является глубоко больным, так как разговаривает сам с собой.
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«Трамп Путену: Вова иди на х*й. Мазафака», «Что Карлику те Минские соглашения дались? Санкции ведь на пользу. Радуйтесь санкциям, пока мы добрые», «А ну-ка запись сюда… или ты п*зд*бол», «В Минских соглашениях не идёт речи о выдаче паспортов, нет ни слова о каких-то «ЛДНР». Так кто не выполняет Минские? Мерзкий карлик», «Тихо сам с собою я веду беседу», - пишут они в комментариях.
Ни дня без смеха. Одиозный президент РФ вновь стал объектом для насмешек. Так, Владимир Путин опять жестко опозорился во время телефонного звонка президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.
Об этом стало известно благодаря очередной записи в микроблоге журналиста Дмитрия Смирнова, который почему-то называет себя "журналистом кремлевского пула".
«Владимир Путин в разговоре с Трампом: Новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта», - написал он.
По словам пользователей, все признаки болезни Путина - так сказать, "на лицо". Пользователи посчитали, что Владимир Путин является глубоко больным, так как разговаривает сам с собой.
Читайте также: В Австралии пенсионерам случайно отправили 20 кг наркотиков
«Трамп Путену: Вова иди на х*й. Мазафака», «Что Карлику те Минские соглашения дались? Санкции ведь на пользу. Радуйтесь санкциям, пока мы добрые», «А ну-ка запись сюда… или ты п*зд*бол», «В Минских соглашениях не идёт речи о выдаче паспортов, нет ни слова о каких-то «ЛДНР». Так кто не выполняет Минские? Мерзкий карлик», «Тихо сам с собою я веду беседу», - пишут они в комментариях.
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