Раздел: Курьезы
В Китае обезьян «назначили» охранниками аэродрома
В китайской армии появился первый отряд приматов-охранников.
В китайскую армию «поступили на службу» весьма необычные охранники. Для защиты военных аэродромов от птиц теперь используются приматы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Дело в том, что военные объекты, как правило, окружает немало деревьев. В качестве укрытия от лишних глаз – решение практически идеальное. Однако в последнее время эти самые деревья облюбовали пернатые, которые начали вить на них гнезда. До определенного момента такая картинка только радовала китайских военнослужащих, пока птиц не развелось настолько много, что они стали попадать в двигатели летящих самолетов. И подобные происшествия – далеко не редкость.
Сначала птиц начали отстреливать, но ситуации кардинально это не изменило. Тогда военные обратились за помощью к зоологам. Так в китайской армии появился первый отряд приматов-охранников.
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Макакам преподали «курс молодого бойца», и теперь они заступили на службу. Обезьяны взбираются на вершины деревьев и трясут ветки, тем самым, разоряя гнезда. К тому же, животные оставляют на деревьях свой запах, который служит для пернатых сигналом опасности.
В китайскую армию «поступили на службу» весьма необычные охранники. Для защиты военных аэродромов от птиц теперь используются приматы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Дело в том, что военные объекты, как правило, окружает немало деревьев. В качестве укрытия от лишних глаз – решение практически идеальное. Однако в последнее время эти самые деревья облюбовали пернатые, которые начали вить на них гнезда. До определенного момента такая картинка только радовала китайских военнослужащих, пока птиц не развелось настолько много, что они стали попадать в двигатели летящих самолетов. И подобные происшествия – далеко не редкость.
Сначала птиц начали отстреливать, но ситуации кардинально это не изменило. Тогда военные обратились за помощью к зоологам. Так в китайской армии появился первый отряд приматов-охранников.
Читайте также: В Австралии пенсионерам случайно отправили 20 кг наркотиков
Макакам преподали «курс молодого бойца», и теперь они заступили на службу. Обезьяны взбираются на вершины деревьев и трясут ветки, тем самым, разоряя гнезда. К тому же, животные оставляют на деревьях свой запах, который служит для пернатых сигналом опасности.
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