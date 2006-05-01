Страшный сон риелтора: прикольные фотки домов, на которых не найдется покупатель

Эти дома могут испугать или рассмешить.



Возможно, мало кто видел столько странных и диких вещей, сколько довелось повидать риелторам, ведь порой на рынке недвижимости попадаются такие варианты, что непонятно, что делать: плакать, смеяться или вызывать врача для хозяев, потому что в здравом уме невозможно такое придумать! Хотите убедиться? Мы выбрали 20 фотографий из Инстаграма "Terrible real estate agent photos" ("Ужасные фотографии агентов по недвижимости"), где предоставлена коллекция отборных диких фотографий, сделанных риелторами. Наслаждайтесь! Хотя нет, наслаждаться тут вряд ли получится, передает



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Возможно, мало кто видел столько странных и диких вещей, сколько довелось повидать риелторам, ведь порой на рынке недвижимости попадаются такие варианты, что непонятно, что делать: плакать, смеяться или вызывать врача для хозяев, потому что в здравом уме невозможно такое придумать! Хотите убедиться? Мы выбрали 20 фотографий из Инстаграма "Terrible real estate agent photos" ("Ужасные фотографии агентов по недвижимости"), где предоставлена коллекция отборных диких фотографий, сделанных риелторами. Наслаждайтесь! Хотя нет, наслаждаться тут вряд ли получится, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф





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