Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, умеющих портить окружающим нервы
Для них в аду приготовлен отдельный котел.
Какой была бы ваша реакция, если бы вы взяли почитать детектив и на первой же странице обнаружили записку с раскрытием главной интриги книги? А как вы относитесь к людям, которые пытаются пройти без очереди, или к просьбам начальника выйти поработать в праздничный день? Это лишь малая часть того, чем сумели досадить окружающим герои нашей подборки, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Признаемся, мы смотрели на некоторые фото, буквально скрипя зубами от негодования, поэтому рекомендуем вам заранее заварить себе ромашковый или мятный чай.
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Какой была бы ваша реакция, если бы вы взяли почитать детектив и на первой же странице обнаружили записку с раскрытием главной интриги книги? А как вы относитесь к людям, которые пытаются пройти без очереди, или к просьбам начальника выйти поработать в праздничный день? Это лишь малая часть того, чем сумели досадить окружающим герои нашей подборки, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Признаемся, мы смотрели на некоторые фото, буквально скрипя зубами от негодования, поэтому рекомендуем вам заранее заварить себе ромашковый или мятный чай.
Читайте также: Комик нашел забавный способ «починить» дороги
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