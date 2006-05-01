Китайские официанты показали, как нужно стелить скатерти и насмешили Сеть

Ролик набирает популярность.



Чтобы постелить на стол свежую скатерть, каждому из нас потребуется разное количество времени, передает



Однако, если вы умеете менять скатерть очень быстро, не спешите этим хвастаться, а сначала посмотрите видеоролик, снятый в Китае.



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Герои этих кадров установили настолько высокую планку, что надо очень постараться, чтобы постелить скатерть быстрее, чем эти проворные официанты.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Чтобы постелить на стол свежую скатерть, каждому из нас потребуется разное количество времени, передает Хроника.инфо со ссылкой на 120.su Однако, если вы умеете менять скатерть очень быстро, не спешите этим хвастаться, а сначала посмотрите видеоролик, снятый в Китае.Герои этих кадров установили настолько высокую планку, что надо очень постараться, чтобы постелить скатерть быстрее, чем эти проворные официанты.





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