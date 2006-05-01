Раздел: Курьезы
Нелепые фотки людей, которым не знакомо чувство страха
Им не помешало бы беречь себя.
В наше время в Интернете есть столько всего разного, что обывателя стало сложно хоть чем-то удивить. Тем не менее, смеяться над чужими глупыми поступками люди не перестанут никогда. Именно поэтому в нашем обзоре специально для читателей собраны забавные фото сумасшедших людей, в которых нет ни грамма страха, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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В наше время в Интернете есть столько всего разного, что обывателя стало сложно хоть чем-то удивить. Тем не менее, смеяться над чужими глупыми поступками люди не перестанут никогда. Именно поэтому в нашем обзоре специально для читателей собраны забавные фото сумасшедших людей, в которых нет ни грамма страха, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Туристов приглашают за 200 долларов пожить в картофелине
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