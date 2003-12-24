Раздел: Медицина
Названы продукты с максимальным содержанием воды
Те, кто ест пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.
Пока не утихают жесточайшие споры вокруг вопроса о том, сколько же все-таки требуется воды в день здоровому человеку, диетологи продолжают удивлять нас новыми данными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Так, последние исследования показали, что те, кто ест пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.
Вероятней всего, это вызвано понижением плотности калорий ежедневного рациона, а значит, нам буквально жизненно важно знать, какие продукты содержат большое количество влаги.
Рейтинг, начиная с самых «сухих» групп продуктов питания и блюд, попадающих к нам на стол.
Снэки (в среднем 2-6% влаги)
Сухари – 3-4%
Печенье – 2%
Картофельные чипсы – 2%
Фаст-фуд (в среднем 10-60% влаги)
Чизбургер с приправами и овощами – 60%
Двойной чизбургер без приправ – 43%
Буррито с сыром – 54%
Пицца – 46%
Картофель фри – 39%
Орехи и семена (в среднем 2-5% влаги)
Миндаль – 5%
Арахис – 3%
Ореховый коктейль – 2%
Семена тыквы – 2%
Семена подсолнечника – 1%
Хлеб и зерна (в среднем 30-40% влаги)
Приготовленный коричневый рис – 73%
Приготовленный ячмень – 69%
Булочка для бургера – 35%
Бублик – 32%
Цельнозерновой хлеб – 31%
Готовые к употреблению зерновые культуры – 2%
Молочные продукты (в среднем 35-88% влаги)
Йогурт – 86%
Творог – 82%
Сыр фета – 57%
Мороженое – 57%
Сыр моцарелла – 50%
Маргарин – 37%
Мясо и альтернативы (в среднем 40-65% влаги)
Тофу – 87%
Фарш из индейки – 62%
Нут – 60%
Говядина, ромштекс – 55%
Курица – 51%
Рыба (в среднем 60-85% влаги)
Сайда – 74%
Консервированный тунец – 60-73%
Лосось – 68%
Супы и смузи (в среднем 85-95% влаги)
Куриный суп лапша – 94%
Грибной суп – 87%
Смузи с фруктами и зеленью – 80%
Фрукты и ягоды (в среднем 80-95% влаги)
Свежая клубника – 96%
Арбуз – 91%
Дыня – 90%
Грейпфрут – 90%
Персик – 89%
Несладкие яблоки – 88%
Свежая малина – 86%
Яблоки – 85%
Манго – 83%
Киви – 83%
Виноград – 80%
Замороженная голубика – 77%
Замороженная малина – 73%
Овощи (в среднем 80-95% влаги)
Салат айсберг – 96%
Огурцы – 96%
Консервированные помидоры – 94%
Шпинат – 91%
Брокколи – 91%
Консервированная тыква – 90%
Кабачок – 88%
Морковь – 88%
Сладкий картофель – 80%
Печеный картофель – 75%
Небольшие уточнения
Несмотря на то, что натуральные овощи и фрукты вполне ожидаемо оказались впереди планеты всей, насыщенная водой диета, к сожалению, не является залогом хорошего здоровья.
Конечно же, причина в том, что, кроме уровня влаги в продукте или блюде, внимание нужно уделять еще и количеству сахара и жира в составе, а также соотношению растворимых и нерастворимых волокон.
С другой стороны, есть и хорошие новости – малонасыщенные водой орехи и семена, например, также нужно есть, ведь они богаты жирными кислотами Омега-3, которые просто обязательно должны присутствовать в любом правильно составленном рационе.
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Так что только хорошо найденный баланс между всеми этими составляющими и вкусом, а не один какой-то секрет вроде уровня воды в еде, поможет каждому улучшить самочувствие и прожить долгую и счастливую жизнь.
Пока не утихают жесточайшие споры вокруг вопроса о том, сколько же все-таки требуется воды в день здоровому человеку, диетологи продолжают удивлять нас новыми данными.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Healthy Style.
Так, последние исследования показали, что те, кто ест пищу с высоким содержанием жидкости, чувствуют от нее больше насыщения и с возрастом им проще поддерживать свой здоровый вес.
Вероятней всего, это вызвано понижением плотности калорий ежедневного рациона, а значит, нам буквально жизненно важно знать, какие продукты содержат большое количество влаги.
Рейтинг, начиная с самых «сухих» групп продуктов питания и блюд, попадающих к нам на стол.
Снэки (в среднем 2-6% влаги)
Сухари – 3-4%
Печенье – 2%
Картофельные чипсы – 2%
Фаст-фуд (в среднем 10-60% влаги)
Чизбургер с приправами и овощами – 60%
Двойной чизбургер без приправ – 43%
Буррито с сыром – 54%
Пицца – 46%
Картофель фри – 39%
Орехи и семена (в среднем 2-5% влаги)
Миндаль – 5%
Арахис – 3%
Ореховый коктейль – 2%
Семена тыквы – 2%
Семена подсолнечника – 1%
Хлеб и зерна (в среднем 30-40% влаги)
Приготовленный коричневый рис – 73%
Приготовленный ячмень – 69%
Булочка для бургера – 35%
Бублик – 32%
Цельнозерновой хлеб – 31%
Готовые к употреблению зерновые культуры – 2%
Молочные продукты (в среднем 35-88% влаги)
Йогурт – 86%
Творог – 82%
Сыр фета – 57%
Мороженое – 57%
Сыр моцарелла – 50%
Маргарин – 37%
Мясо и альтернативы (в среднем 40-65% влаги)
Тофу – 87%
Фарш из индейки – 62%
Нут – 60%
Говядина, ромштекс – 55%
Курица – 51%
Рыба (в среднем 60-85% влаги)
Сайда – 74%
Консервированный тунец – 60-73%
Лосось – 68%
Супы и смузи (в среднем 85-95% влаги)
Куриный суп лапша – 94%
Грибной суп – 87%
Смузи с фруктами и зеленью – 80%
Фрукты и ягоды (в среднем 80-95% влаги)
Свежая клубника – 96%
Арбуз – 91%
Дыня – 90%
Грейпфрут – 90%
Персик – 89%
Несладкие яблоки – 88%
Свежая малина – 86%
Яблоки – 85%
Манго – 83%
Киви – 83%
Виноград – 80%
Замороженная голубика – 77%
Замороженная малина – 73%
Овощи (в среднем 80-95% влаги)
Салат айсберг – 96%
Огурцы – 96%
Консервированные помидоры – 94%
Шпинат – 91%
Брокколи – 91%
Консервированная тыква – 90%
Кабачок – 88%
Морковь – 88%
Сладкий картофель – 80%
Печеный картофель – 75%
Небольшие уточнения
Несмотря на то, что натуральные овощи и фрукты вполне ожидаемо оказались впереди планеты всей, насыщенная водой диета, к сожалению, не является залогом хорошего здоровья.
Конечно же, причина в том, что, кроме уровня влаги в продукте или блюде, внимание нужно уделять еще и количеству сахара и жира в составе, а также соотношению растворимых и нерастворимых волокон.
С другой стороны, есть и хорошие новости – малонасыщенные водой орехи и семена, например, также нужно есть, ведь они богаты жирными кислотами Омега-3, которые просто обязательно должны присутствовать в любом правильно составленном рационе.
Читайте также: Названы лучшие варианты для ночного перекуса
Так что только хорошо найденный баланс между всеми этими составляющими и вкусом, а не один какой-то секрет вроде уровня воды в еде, поможет каждому улучшить самочувствие и прожить долгую и счастливую жизнь.
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