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Раздел: Медицина  
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Это приятное занятие поможет тем, у кого проблемы с сердцем

Это приятное занятие поможет тем, у кого проблемы с сердцемЛюдям с различными видами аритмий полезно петь, особенно в составе хора. Оказывается, это может наладить ритм сердца не хуже лекарств!

Бьорн Викхорф, профессиональная певица и автор песен, которая также является нейробиологом и работает в Университете Гетеборга в Швеции, провела необычное исследование, результаты которого были опубликованы в последнем номере журнала Neuroscience, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Автор и ее коллеги следили за частотой сердечных сокращений (ЧСС) людей, которые пели в хоре.

Исследование показало, что когда люди пели в унисон, их ЧСС ускорялась и замедлялась с одинаково скоростью, в зависимости от ритма песни.

Поэтому легко предположить, что размеренное неспешное пение, например, как в церковном хоре, может быть полезным хобби для людей, например, с мерцательной аритмией, когда сердечный ритм сильно нарушен.

Возможно в этом секрет и чувства единения, которое испытывают поющие хором люди.

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Кстати, другое исследование, опубликованное в 2012 году исследователями из Института Макса Планка в Берлине показало, что у музыкантов, которые вместе играют, синхронизированы мозговые волны.
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 Теги: сердце, занятие

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Сегодня, 05:59 » Автор: Наталья Кошелева
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