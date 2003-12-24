Раздел: Медицина
Опасные признаки, указывающие на интоксикацию печени
Особенно актуально перед праздниками.
Печень является основным органом, ответственным за обменные процессы, протекающие в нашем теле, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthyliving.com.ua.
Это метаболизм питательных веществ, лекарственных препаратов и токсических веществ. Другими словами, это фильтр, отделяющий питательные вещества от токсинов задолго до того, как они попадут к кровоток или другие ткани организма.
Что такое токсическое поражение печени?
Тем не менее, не у всех людей печень работает исправно, и некоторые вещества, которые не получилось вовремя вывести, начинают ей вредить.
Токсическое поражение печени, или гепатотоксичность, — это повреждение, вызванное воздействием лекарственных средств или же других веществ (не имеющих отношения к фармакологии).
Дело в том, что способность печени к фильтрации делает ее восприимчивой к токсинам.
В настоящее время в США и странах Европы токсическое поражение печени уже стало серьезной проблемой со здоровьем у значительной части населения. Чтобы остановить или хотя бы замедлить ее прогрессирование, уже был принят ряд решений по выводу определенных веществ с рынка товаров (свободного доступа).
Печеночными токсинами являются:
Большое количество лекарств (главным образом, антибиотиков и противовоспалительных средств).
Продукты промышленного производства и некоторые натуральные (грибы, избыточное потребление зеленого чая и т.д.), вызывающие аномальную реакцию организма.
Токсическое поражение печени и его симптоматика
На самом деле симптомы данного состояния очень схожи с теми, что бывают при вирусном гепатите.
В случае отравления печени токсинами, это может проявляться различными симптомами, характерными для заболеваний этого органа.
Наиболее распространенными являются следующие:
Желтуха
Тошнота и рвота
Изменения цвета стула
Изменения цвета мочи (становится более темной)
Усталость (хроническая усталость)
Боль в животе и вздутие живота
Повышение температуры тела
Потеря аппетита
Кожный зуд
Появление гематом и кровоподтеков
У кого-то симптомы не слишком очевидны. Но в большинстве случаев предсказуемая симптоматика проявляется уже через несколько часов после негативного воздействия на печень тех или иных токсинов.
Другие же печеночные токсины, идиосинкразические, или непредсказуемые, могут заставить ждать появления симптомов недели или даже месяцы.
Какие продукты могут быть связаны с токсическим поражением печени?
Лекарственные препараты
Список препаратов доказанной токсичности, составленный испанским агентством по фармаконадзору совместно с испанским правительством, может немного пролить свет на данную тему. Он поможет понять, могут ли препараты из лекарственных растений, которые мы потребляем, быть вредными для нашего здоровья.
Травы и пищевые добавки
Вопреки распространенному мнению, некоторые травы и пищевые добавки на растительной основе также могут увеличивать риск токсического поражения печени. Нецелесообразно потреблять и комбинированные продукты.
В список входят:
Morinda citrifollia (сок нони)
Viscus album (омела)
Valeriana officinalis (Валериана)
Cinnamomum camphora (камфорное масло, Vicks VapoRub)
Алоэ вера
Глицин (изофлавоны сои)
Грибы
Некоторые грибы действительно содержат токсины. Это так называемые гепатотоксические токсины, то есть те, что вызывают гибель клеток и тканей печени и почек.
Эффект может быть выражен:
Болью в желудке
Рвотой
Тошнотой
Кровотечением
Без своевременной помощи и надлежащего медицинского обследования смерть в результате остановки сердца может наступить за два дня.
Наркотики и химические вещества
Здесь следует отметить кокаин, экстази, пестициды, гербициды, винилхлорид и загрязненную пищу.
Как ставится диагноз?
На сегодняшний день нет какого-то теста или анализа для диагностики именно интоксикации печени. И из-за сходства симптоматики, как правило, нужно провести несколько медицинских исследований, чтобы исключить их связь с вирусным гепатитом или другой более серьезной причиной.
Лечение
Помимо ацетилцистеина, вещества, которое позволяет очищать пораженную токсинами печень от отравления путем введения больших количеств парацетамола, нет конкретного лечения или противоядия для противодействия этой проблеме.
Главная цель — вывести подозрительное вещество и снять такие симптомы, как, например, рвота. При этом важно обеспечить себе покой и избегать веществ, которые могут ухудшить клиническую картину.
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Опасности
Симптомы токсического поражения печени обычно смягчаются по мере выведения токсического вещества.
Однако если болезнь вовремя не остановить, это может привести к необратимым процессам и ее отказу из-за цирроза.
Как видите, риск интоксикации печени достаточно высок, поэтому очень важно быть внимательными к себе и уметь правильно идентифицировать тревожные признаки. Это позволит вам не допустить осложнений.
Печень является основным органом, ответственным за обменные процессы, протекающие в нашем теле, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthyliving.com.ua.
Это метаболизм питательных веществ, лекарственных препаратов и токсических веществ. Другими словами, это фильтр, отделяющий питательные вещества от токсинов задолго до того, как они попадут к кровоток или другие ткани организма.
Что такое токсическое поражение печени?
Тем не менее, не у всех людей печень работает исправно, и некоторые вещества, которые не получилось вовремя вывести, начинают ей вредить.
Токсическое поражение печени, или гепатотоксичность, — это повреждение, вызванное воздействием лекарственных средств или же других веществ (не имеющих отношения к фармакологии).
Дело в том, что способность печени к фильтрации делает ее восприимчивой к токсинам.
В настоящее время в США и странах Европы токсическое поражение печени уже стало серьезной проблемой со здоровьем у значительной части населения. Чтобы остановить или хотя бы замедлить ее прогрессирование, уже был принят ряд решений по выводу определенных веществ с рынка товаров (свободного доступа).
Печеночными токсинами являются:
Большое количество лекарств (главным образом, антибиотиков и противовоспалительных средств).
Продукты промышленного производства и некоторые натуральные (грибы, избыточное потребление зеленого чая и т.д.), вызывающие аномальную реакцию организма.
Токсическое поражение печени и его симптоматика
На самом деле симптомы данного состояния очень схожи с теми, что бывают при вирусном гепатите.
В случае отравления печени токсинами, это может проявляться различными симптомами, характерными для заболеваний этого органа.
Наиболее распространенными являются следующие:
Желтуха
Тошнота и рвота
Изменения цвета стула
Изменения цвета мочи (становится более темной)
Усталость (хроническая усталость)
Боль в животе и вздутие живота
Повышение температуры тела
Потеря аппетита
Кожный зуд
Появление гематом и кровоподтеков
У кого-то симптомы не слишком очевидны. Но в большинстве случаев предсказуемая симптоматика проявляется уже через несколько часов после негативного воздействия на печень тех или иных токсинов.
Другие же печеночные токсины, идиосинкразические, или непредсказуемые, могут заставить ждать появления симптомов недели или даже месяцы.
Какие продукты могут быть связаны с токсическим поражением печени?
Лекарственные препараты
Список препаратов доказанной токсичности, составленный испанским агентством по фармаконадзору совместно с испанским правительством, может немного пролить свет на данную тему. Он поможет понять, могут ли препараты из лекарственных растений, которые мы потребляем, быть вредными для нашего здоровья.
Травы и пищевые добавки
Вопреки распространенному мнению, некоторые травы и пищевые добавки на растительной основе также могут увеличивать риск токсического поражения печени. Нецелесообразно потреблять и комбинированные продукты.
В список входят:
Morinda citrifollia (сок нони)
Viscus album (омела)
Valeriana officinalis (Валериана)
Cinnamomum camphora (камфорное масло, Vicks VapoRub)
Алоэ вера
Глицин (изофлавоны сои)
Грибы
Некоторые грибы действительно содержат токсины. Это так называемые гепатотоксические токсины, то есть те, что вызывают гибель клеток и тканей печени и почек.
Эффект может быть выражен:
Болью в желудке
Рвотой
Тошнотой
Кровотечением
Без своевременной помощи и надлежащего медицинского обследования смерть в результате остановки сердца может наступить за два дня.
Наркотики и химические вещества
Здесь следует отметить кокаин, экстази, пестициды, гербициды, винилхлорид и загрязненную пищу.
Как ставится диагноз?
На сегодняшний день нет какого-то теста или анализа для диагностики именно интоксикации печени. И из-за сходства симптоматики, как правило, нужно провести несколько медицинских исследований, чтобы исключить их связь с вирусным гепатитом или другой более серьезной причиной.
Лечение
Помимо ацетилцистеина, вещества, которое позволяет очищать пораженную токсинами печень от отравления путем введения больших количеств парацетамола, нет конкретного лечения или противоядия для противодействия этой проблеме.
Главная цель — вывести подозрительное вещество и снять такие симптомы, как, например, рвота. При этом важно обеспечить себе покой и избегать веществ, которые могут ухудшить клиническую картину.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Опасности
Симптомы токсического поражения печени обычно смягчаются по мере выведения токсического вещества.
Однако если болезнь вовремя не остановить, это может привести к необратимым процессам и ее отказу из-за цирроза.
Как видите, риск интоксикации печени достаточно высок, поэтому очень важно быть внимательными к себе и уметь правильно идентифицировать тревожные признаки. Это позволит вам не допустить осложнений.
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