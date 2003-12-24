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Раздел: Медицина  
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Открыт новый способ получения стволовых клеток

Открыт новый способ получения стволовых клетокНемецкие ученые сделали стволовые клетки более доступными.


В последние годы ученые придают большое значение возможности использования мезенхимальных стволовых клеток в медицине. Речь идет в основном о заболеваниях, которые проявляются непосредственно после рождения. Именно с мезенхимальными стволовыми клетками связаны эти заболевания, они же являются средством терапии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Исследователи из университетской больницы Дрездена совместно с Центром регенеративной терапии Дрездена при Техническом университете Дрездена сообщили о создании нового метода получения мезенхимальных стволовых клеток из пуповины.

Ученые утверждают, что при этом возможно получить гораздо больше стволовых клеток и в лучшем качестве, чем при обычных методах.

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При поддержке немецкого Федерального министерства экономии и энергетики и Евросоюза авторы метода надеются в ближайшие два года наладить производство клеточных продуктов для клинических исследований.
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Сегодня, 05:59 » Автор: Наталья Кошелева
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