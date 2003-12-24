Раздел: Медицина
Названо самое вредное блюдо новогоднего стола
Наиболее часто проблемы со здоровьем создают салаты, заправленные майонезом либо сметаной.
Чем позже этот салат был съеден, тем больше шансов им отравиться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новогоднее застолье само по себе опасно и довольно тяжело переносится организмом из-за обилия различных блюд и напитков, которые плохо сочетаются между собой.
Заправленные кисломолочными соусами и майонезом салаты – продукты повышенной опасности. Их можно есть всего несколько часов после приготовления, далее в них начинают размножаться бактерии, потому привычка доедать оливье утром крайне неправильная.
«Еще хуже – покупать готовые салаты в отделе кулинарии супермаркета. К сожалению, не все продавцы работают добросовестно, а подгнившую колбасу куда проще сбыть в виде салата, чем если просто запаковать ее в целлофан. К тому же обилие майонеза, который не может «стоять» дольше одного вечера делает такие «деликатесы» потенциальной отравой», - рассказала врач.
Мясные и рыбные нарезки не стоит раскладывать на большие блюда и заставлять ими весь стол. Лучше нарезать небольшое количество кусочков (по 2-3 из расчета на одного гостя), а остальное спрятать в холодильник и добавлять по мере необходимости.
Крайне опасно, если целый вечер и ночь стоит на столе рыба, отметила медик. Нередко травятся также пирожными или кремовыми тортами. Крем не может долго храниться, особенно без холодильника. На столе он «проживет» всего несколько часов. Ну а радушные хозяйки, увы, забывая об этом, выставляют торт на стол, даже когда гости не могут больше есть.
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Не всегда безопасны и фрукты. Особенно фруктовые салатики, которые трудолюбивые хозяйки делают загодя, нарезая фрукты и заправляя их йогуртом. В итоге они стоят до середины ночи и хоть в холодильнике портятся такие блюда медленнее, но все равно не могут долго ждать своей очереди. Да и доедают их зачастую на следующий день, когда они становятся опасным продуктом. Потому лучше просто нарезать фрукты, а когда гости захотят фруктовый салат – раскладывайте их в мелкие вазочки и поливайте отдельно каждую порцию йогуртом или мороженным.
Чем позже этот салат был съеден, тем больше шансов им отравиться, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
Новогоднее застолье само по себе опасно и довольно тяжело переносится организмом из-за обилия различных блюд и напитков, которые плохо сочетаются между собой.
Заправленные кисломолочными соусами и майонезом салаты – продукты повышенной опасности. Их можно есть всего несколько часов после приготовления, далее в них начинают размножаться бактерии, потому привычка доедать оливье утром крайне неправильная.
«Еще хуже – покупать готовые салаты в отделе кулинарии супермаркета. К сожалению, не все продавцы работают добросовестно, а подгнившую колбасу куда проще сбыть в виде салата, чем если просто запаковать ее в целлофан. К тому же обилие майонеза, который не может «стоять» дольше одного вечера делает такие «деликатесы» потенциальной отравой», - рассказала врач.
Мясные и рыбные нарезки не стоит раскладывать на большие блюда и заставлять ими весь стол. Лучше нарезать небольшое количество кусочков (по 2-3 из расчета на одного гостя), а остальное спрятать в холодильник и добавлять по мере необходимости.
Крайне опасно, если целый вечер и ночь стоит на столе рыба, отметила медик. Нередко травятся также пирожными или кремовыми тортами. Крем не может долго храниться, особенно без холодильника. На столе он «проживет» всего несколько часов. Ну а радушные хозяйки, увы, забывая об этом, выставляют торт на стол, даже когда гости не могут больше есть.
Читайте также: Названо еще одно вредное свойство газировки
Не всегда безопасны и фрукты. Особенно фруктовые салатики, которые трудолюбивые хозяйки делают загодя, нарезая фрукты и заправляя их йогуртом. В итоге они стоят до середины ночи и хоть в холодильнике портятся такие блюда медленнее, но все равно не могут долго ждать своей очереди. Да и доедают их зачастую на следующий день, когда они становятся опасным продуктом. Потому лучше просто нарезать фрукты, а когда гости захотят фруктовый салат – раскладывайте их в мелкие вазочки и поливайте отдельно каждую порцию йогуртом или мороженным.
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