Раздел: Медицина
Психологи: медитации делают из людей эгоистов
Британские психологи утверждают, что набирающая популярность практика осознанной медитации делает человека более эгоистичным. По мнению экспертов, такие люди чаще сосредотачиваются на самих себе, забывая про окружающих.
Практику осознанной медитации долгое время продвигали в качестве лучшего средства борьбы с тревожными состояниями и стрессом в современной жизни. Однако подобного рода психологическая разгрузка может сделать человека более эгоистичным, как полагает доктор Элисон Грей из Королевского колледжа психиатров Великобритании. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Она считает, что в результате медитаций многие люди начинают чрезмерно анализировать собственную жизнь, из-за чего становятся классическими интровертами, сосредоточенными исключительно на собственных ощущениях и переживаниях. Проблемы других людей становятся для них менее важными и актуальными.
Вместо осознанной медитации, которая требует самостоятельных погружений в себя, доктор Грей рекомендует психологическую разгрузку в группах и разного рода сообществах, включая и религиозные. Это должно помочь эффективно справиться со стрессом и не утратить чувства эмпатии. Эксперт полагает, что религия объединяет людей, а медитации разъединяют, делая их эгоистичными. Естественно, что это происходит далеко не со всеми, и во многих случаях любители медитаций проникаются сочувствием к всему миру. Но риск уйти в себя и стать более эгоистичным у поклонников этой практики борьбы со стрессом выше, чем у любителей групповых встреч.
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Доктор Грей уверяет, что осознанная медитация делает людей более осведомленными о своих негативных эмоциях, а это оказывает дестабилизирующее воздействие. Когда люди долго смотрят внутрь себя, они могут проникаться негативом, ведь им нужно живое общение с окружающими, чтобы избавляться от переживаний и сохранять психическое здоровье.
Практику осознанной медитации долгое время продвигали в качестве лучшего средства борьбы с тревожными состояниями и стрессом в современной жизни. Однако подобного рода психологическая разгрузка может сделать человека более эгоистичным, как полагает доктор Элисон Грей из Королевского колледжа психиатров Великобритании. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Она считает, что в результате медитаций многие люди начинают чрезмерно анализировать собственную жизнь, из-за чего становятся классическими интровертами, сосредоточенными исключительно на собственных ощущениях и переживаниях. Проблемы других людей становятся для них менее важными и актуальными.
Вместо осознанной медитации, которая требует самостоятельных погружений в себя, доктор Грей рекомендует психологическую разгрузку в группах и разного рода сообществах, включая и религиозные. Это должно помочь эффективно справиться со стрессом и не утратить чувства эмпатии. Эксперт полагает, что религия объединяет людей, а медитации разъединяют, делая их эгоистичными. Естественно, что это происходит далеко не со всеми, и во многих случаях любители медитаций проникаются сочувствием к всему миру. Но риск уйти в себя и стать более эгоистичным у поклонников этой практики борьбы со стрессом выше, чем у любителей групповых встреч.
Читайте также: Среди самоубийц не бывает эгоистов
Доктор Грей уверяет, что осознанная медитация делает людей более осведомленными о своих негативных эмоциях, а это оказывает дестабилизирующее воздействие. Когда люди долго смотрят внутрь себя, они могут проникаться негативом, ведь им нужно живое общение с окружающими, чтобы избавляться от переживаний и сохранять психическое здоровье.
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