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Раздел: Медицина  
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Родителям нужно дразнить детей ради защиты от будущих депрессий

Родителям нужно дразнить детей ради защиты от будущих депрессийЧем чаще родители практикуют игры с детьми, которые требуют изрядной физической активности, тем ниже риск развития у ребёнка тревожных состояний.

Папам и мамам нужно чаще вовлекать своих детей в игры, которые требуют бега, прыжков, а также других физических нагрузок, напрягающих не только ум, но и тело. Эксперты из Австралии и Нидерландов доказали, что подобного рода игры с детьми резко снижают вероятность развития у них тревожных расстройств.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Оказалось, что определенные виды поведения родителей играют важную роль в защите дошкольников от будущих тревожных состояний, поскольку эти игры побуждают детей идти на риск, но делают это безопасно. Таковы результаты наблюдений за 312 семьями, которые показали, что состязательные игры детей с родителями резко снижают риск тревожных состояний у ребенка в будущем.

Стоит напомнить, что этот риск возрастает, если родители чрезмерно контролируют своих детей и оберегают их от любых неприятностей и нагрузок, как показало предыдущие исследование. Теперь же ученые пытались найти поведение пап и мам, являющееся защитным для их детей, которым угрожают тревожные расстройства. Выяснилось, что детей для этого можно пугать, дразнить, немного злить, бегать с ними наперегонки, прыгать с высоты, побуждать идти на риск, но всё это под строгим контролем родителей. Тем самым дети подвергаются так называемому безопасному риску, при котором они могут ощутить легкую степень тревожности, осознавая при этом, что вокруг всё нормально.

Постоянное соприкосновение с таким безопасным риском постепенно уменьшает уровень тревожности и приучает ребенка к способности эмоционально справляться с будущими более значительными психологическими проблемами.

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Если же родители ограждают детей от всех неприятностей и стремятся таким образом сохранить их психику нетронутой, то в будущем при соприкосновении с реальным миром это может привести к очень тяжелому стрессу и депрессиям.
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 Теги: депрессия, родители, дети

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Сегодня, 07:55 » Автор: Наталья Кошелева
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