Родителям нужно дразнить детей ради защиты от будущих депрессий

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Ученые не рекомендуют авторитетный подход в воспитании детей. Дети, чьи родители жестко их контролируют и пренебрегают общением, чаще имеют диагноз "ожирение".

Около 50% родителей предпочитают игнорировать лишний вес у детей, считая, что это так называемый "детский жирок". The Daily Mail пишет: многие родители считают жировые отложения "детским жиром", который потом сойдет.