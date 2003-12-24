Раздел: Медицина
Психологи подсказали, как пережить новогоднюю депрессию
Не все рады праздникам.
Новый год — праздник отнюдь не для всех. В последнее время появилось много людей, которые отказываются его отмечать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Тихо сам с собою
Среди тех, кто «забанил» праздники, много интровертов. Им в принципе не нравится шумиха, суета и история с гостями. В кругу семьи они еще как-то соглашаются на торжества, но сами их стараются не устраивать. И совершенно по этому поводу не переживают. Новогодние праздники, например, такие люди воспринимают как прекрасную возможность устроить себе дополнительный отпуск — в кругу семьи, с подарками, но без традиционного оливье и петард.
Нет привычки
У тех, кто не любит или не умеет устраивать праздники, вырастают такие же дети. Они, может, и не против, но нет привычки что-то отмечать дома. Вот и не отмечают. Но при этом такие люди не против присоединиться к кому-то в праздничном порыве.
Нелюбовь
Из детства — ситуация, когда человек отказывается отмечать свой день рождения, ощущая себя недостаточно значимым. Будучи ребенком, он страдал от недолюбленности, от недооцененности и вырос, подсознательно считая себя недостойным внимания. Часто он сам не понимает и этого, и причины, по которой день рождения для него — недостаточно важный день.
Часики тикают
Некоторые люди воспринимают дни рождения и Новый год как еще один шаг к старости, которой очень боятся. В таком случае проблема не в игнорировании праздников, а в том, почему человека так пугает естественный ход вещей, — возможно, стоит разбираться вместе с психотерапевтом.
Что-то пошло не так
Довольно часто люди перестают отмечать какой-то праздник, если с ним связано травмирующее воспоминание. Например, в канун Нового года в семье кто-то умирает, и всё — это событие перекрывает его по значимости. Порой причиной становятся уже забытые детские травмы: боль притупилась и память почти не сохранила воспоминаний, но потребности отмечать тот или иной праздник нет.
Один как перст
Новый год, как известно, семейный праздник. Да и другие подразумевают нечто веселое в кругу семьи и друзей. А если никого нет? Вроде бы есть что отметить, а не с кем. Даже если у человека потом появляется ближний круг, привычка игнорировать важные даты часто остается. Именно такие люди часто брюзжат, что День святого Валентина и 8 марта ущемляют достоинство людей, что 23 февраля — «только для тех, кто отслужил», новогодние каникулы длинные и провоцируют пьянство, а 1 мая — вообще непонятно зачем.
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Праздновать — полезно!
Психотерапевты считают, что отмечать праздники нужно. Психика человека структурирована — ему свойственно планировать и подводить итоги. Праздники же, в частности Новый год и день рождения, дают возможность на мгновение остановиться, подвести промежуточный «баланс» и спросить себя: а туда ли я иду? Что-то пошло не так и запланированное не сделано? Не беда и не повод для самобичевания. Отрицательный опыт — тоже опыт, и он зачастую даже полезнее, чем положительный.
Новый год — праздник отнюдь не для всех. В последнее время появилось много людей, которые отказываются его отмечать, передает Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.ua.
Тихо сам с собою
Среди тех, кто «забанил» праздники, много интровертов. Им в принципе не нравится шумиха, суета и история с гостями. В кругу семьи они еще как-то соглашаются на торжества, но сами их стараются не устраивать. И совершенно по этому поводу не переживают. Новогодние праздники, например, такие люди воспринимают как прекрасную возможность устроить себе дополнительный отпуск — в кругу семьи, с подарками, но без традиционного оливье и петард.
Нет привычки
У тех, кто не любит или не умеет устраивать праздники, вырастают такие же дети. Они, может, и не против, но нет привычки что-то отмечать дома. Вот и не отмечают. Но при этом такие люди не против присоединиться к кому-то в праздничном порыве.
Нелюбовь
Из детства — ситуация, когда человек отказывается отмечать свой день рождения, ощущая себя недостаточно значимым. Будучи ребенком, он страдал от недолюбленности, от недооцененности и вырос, подсознательно считая себя недостойным внимания. Часто он сам не понимает и этого, и причины, по которой день рождения для него — недостаточно важный день.
Часики тикают
Некоторые люди воспринимают дни рождения и Новый год как еще один шаг к старости, которой очень боятся. В таком случае проблема не в игнорировании праздников, а в том, почему человека так пугает естественный ход вещей, — возможно, стоит разбираться вместе с психотерапевтом.
Что-то пошло не так
Довольно часто люди перестают отмечать какой-то праздник, если с ним связано травмирующее воспоминание. Например, в канун Нового года в семье кто-то умирает, и всё — это событие перекрывает его по значимости. Порой причиной становятся уже забытые детские травмы: боль притупилась и память почти не сохранила воспоминаний, но потребности отмечать тот или иной праздник нет.
Один как перст
Новый год, как известно, семейный праздник. Да и другие подразумевают нечто веселое в кругу семьи и друзей. А если никого нет? Вроде бы есть что отметить, а не с кем. Даже если у человека потом появляется ближний круг, привычка игнорировать важные даты часто остается. Именно такие люди часто брюзжат, что День святого Валентина и 8 марта ущемляют достоинство людей, что 23 февраля — «только для тех, кто отслужил», новогодние каникулы длинные и провоцируют пьянство, а 1 мая — вообще непонятно зачем.
Читайте также: Назван лучший продукт для профилактики сахарного диабета
Праздновать — полезно!
Психотерапевты считают, что отмечать праздники нужно. Психика человека структурирована — ему свойственно планировать и подводить итоги. Праздники же, в частности Новый год и день рождения, дают возможность на мгновение остановиться, подвести промежуточный «баланс» и спросить себя: а туда ли я иду? Что-то пошло не так и запланированное не сделано? Не беда и не повод для самобичевания. Отрицательный опыт — тоже опыт, и он зачастую даже полезнее, чем положительный.
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