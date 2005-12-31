Чай с медом: когда, кому и как правильно употреблять напиток

Чай с медом невероятно полезный напиток для человека. Как правильно его употреблять, мы расскажем ниже.



Чай с медом полезен для здоровья человека. Помимо этого, такой напиток еще и очень вкусный. Однако, чтобы принести себе максимум пользы, при употреблении чая с медом стоит придерживаться некоторых правил. Самое главное правило при употреблении чая с медом – не добавлять мед в горячую воду. При температуре выше 40 градусов мед теряет свои полезные свойства и становится даже вредным. Об этом пишет



Еще одно правило: лучше пить чай с медом, не разбавляя его в напитке, а употребляя вприкуску. Таким образом все витамины, которые содержаться в меде, усваиваются лучше.



Польза для глаз

Американский офтальмолог Мери Хаам утверждает, что черный чай с липовым медом – это прекрасное натуральное лекарство, которое минимизирует негативное влияние компьютерного излучения на глаза. Ее рекомендация для отличного зрения – минимум три чашки черного чая с липовым медом в день. По исследованиям ученых из университета Гонконга, антиоксиданты в зеленом чае способны предупреждать развитие глаукомы.



Чай с медом от похмелья

Оказывается, чай с медом – прекрасное средство от похмелья, он активно расщепляет все вредные вещества и выводит их из организма. На следующий день после шумной вечеринки с алкоголем выпейте чай с медом или съешьте кусочек черного хлеба с медом.

Для похудения



Мед поможет похудеть, если не только втирать его в кожу или делать обертывания на проблемные места, но и употреблять его внутрь. Все витамины и микроэлементы, которые содержатся в меде, улучшают деятельность ЖКТ. Схема приема такова: каждое утро натощак выпивайте стакан теплой воды с 1 ч. л. меда. При желании можно добавить несколько капель лимона и корицу. Пить такой напиток следует каждый день на протяжении как минимум 1 месяца.



Напиток от бессонницы

Чай с медом поможет снять нервное напряжение и расслабиться перед сном. За несколько часов до сна, заварите себе чашечку вкусного напитка. Если вы ощущаете легкую испарину после питья, это означает, что вы все делаете правильно. По этой причине пить чай с медом следует после прогулки, а не перед ней.



Для профилактики болезней

Каждый день съедайте по 1 ч. л. меда. Возьмите ложку в рот и медленно рассасывайте продукт, можно запивать чаем или водой. При желании можно приготовить травяные настои. Организм скажет вам спасибо.



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Предостережения

Не стоит употреблять мед и чай с медом, если вы собрались идти на улицу, ведь мед обладает потогонными свойствами. Не следует также употреблять мед в больших количествах, так как мед все-таки достаточно калорийный продукт. Если вы страдаете диабетом или аллергией – проконсультируйтесь с врачом. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Чай с медом полезен для здоровья человека. Помимо этого, такой напиток еще и очень вкусный. Однако, чтобы принести себе максимум пользы, при употреблении чая с медом стоит придерживаться некоторых правил. Самое главное правило при употреблении чая с медом – не добавлять мед в горячую воду. При температуре выше 40 градусов мед теряет свои полезные свойства и становится даже вредным. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sunny7 Еще одно правило: лучше пить чай с медом, не разбавляя его в напитке, а употребляя вприкуску. Таким образом все витамины, которые содержаться в меде, усваиваются лучше.Американский офтальмолог Мери Хаам утверждает, что черный чай с липовым медом – это прекрасное натуральное лекарство, которое минимизирует негативное влияние компьютерного излучения на глаза. Ее рекомендация для отличного зрения – минимум три чашки черного чая с липовым медом в день. По исследованиям ученых из университета Гонконга, антиоксиданты в зеленом чае способны предупреждать развитие глаукомы.Оказывается, чай с медом – прекрасное средство от похмелья, он активно расщепляет все вредные вещества и выводит их из организма. На следующий день после шумной вечеринки с алкоголем выпейте чай с медом или съешьте кусочек черного хлеба с медом.Для похуденияМед поможет похудеть, если не только втирать его в кожу или делать обертывания на проблемные места, но и употреблять его внутрь. Все витамины и микроэлементы, которые содержатся в меде, улучшают деятельность ЖКТ. Схема приема такова: каждое утро натощак выпивайте стакан теплой воды с 1 ч. л. меда. При желании можно добавить несколько капель лимона и корицу. Пить такой напиток следует каждый день на протяжении как минимум 1 месяца.Чай с медом поможет снять нервное напряжение и расслабиться перед сном. За несколько часов до сна, заварите себе чашечку вкусного напитка. Если вы ощущаете легкую испарину после питья, это означает, что вы все делаете правильно. По этой причине пить чай с медом следует после прогулки, а не перед ней.Каждый день съедайте по 1 ч. л. меда. Возьмите ложку в рот и медленно рассасывайте продукт, можно запивать чаем или водой. При желании можно приготовить травяные настои. Организм скажет вам спасибо.Не стоит употреблять мед и чай с медом, если вы собрались идти на улицу, ведь мед обладает потогонными свойствами. Не следует также употреблять мед в больших количествах, так как мед все-таки достаточно калорийный продукт. Если вы страдаете диабетом или аллергией – проконсультируйтесь с врачом.



