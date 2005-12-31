Раздел: Медицина
Названа необычная причина лишнего веса
Лишние килограммы – это следствие переедания, потребления избыточного количества калорий, утверждают специалисты в области питания.
Ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу о том, что переедать человека заставляет искусственное освещение.Чем дольше организм находится под искусственным освещением, тем выше вероятность переедания, - данную закономерность подтвердили эксперименты на мышах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Животных разделили на две группы: одна подолгу находилась в темноте, в другой грызуны проводили много времени при искусственном свете. Когда животным предлагалась пища, те грызуны, которые находились под освещением, съедали намного больше остальных.
Ученые не впервые становятся свидетелями негативного влияния искусственного освещения на организм. Летом ученые из Гарвардского университета озвучили мнение о том, что уличное освещение может стать причиной рака.
Исследователи, в частности, заявили о том, что большое количество источников искусственного уличного света вокруг домов повышает риск развития рака груди у живущих в них женщин.
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Кроме того, проводившиеся ранее эксперименты с мышами показывали, что искусственное освещение активирует биологические процессs старения – например, ухудшает состояние костей и мышц и увеличивает вероятность воспалений.
Ученые из Университета штата Огайо пришли к выводу о том, что переедать человека заставляет искусственное освещение.Чем дольше организм находится под искусственным освещением, тем выше вероятность переедания, - данную закономерность подтвердили эксперименты на мышах. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.
Животных разделили на две группы: одна подолгу находилась в темноте, в другой грызуны проводили много времени при искусственном свете. Когда животным предлагалась пища, те грызуны, которые находились под освещением, съедали намного больше остальных.
Ученые не впервые становятся свидетелями негативного влияния искусственного освещения на организм. Летом ученые из Гарвардского университета озвучили мнение о том, что уличное освещение может стать причиной рака.
Исследователи, в частности, заявили о том, что большое количество источников искусственного уличного света вокруг домов повышает риск развития рака груди у живущих в них женщин.
Читайте также: Невероятные перевоплощения людей, сбросивших лишний вес. Фото
Кроме того, проводившиеся ранее эксперименты с мышами показывали, что искусственное освещение активирует биологические процессs старения – например, ухудшает состояние костей и мышц и увеличивает вероятность воспалений.
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