Названа необычная причина лишнего веса

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К такому выводу пришли итальянские ученые. Ученые из Национального института рака в Милане обнаружили, что женщины, в чей рацион входит много жира, особенно большое количество насыщенных жиров животного происхождения, были более склонны к развитию некоторых видов рака молочной железы, по сравнению с женщинами, которые