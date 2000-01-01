Ученые сказали, к чему может привести недостаток сна

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Употребление красного мяса в неограниченных количествах увеличивает вероятность развития болезни Альцгеймера. Это связано с повышением содержания такого элемента, как железо в головном мозге. К такому выводу пришли сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщает The Telegraph. До этого, исследования