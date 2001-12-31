Раздел: Медицина
Счастливые семьи похожи: в чем секреты крепкой пары
Крепкий брак – это не только любовь, взаимопонимание и совпадение интересов двух людей.
Счастливая семья – это результат большой работы обоих супругов. Лев Толстой писал, что все счастливые семьи похожи одна на другую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
ФАКТЫ. Большинство людей, заключая брак, планирует долгую и счастливую семейную жизнь, полную любви и понимания. На деле же Украина находится в тройке лидеров по количеству разводов. В нашей стране распадается каждая третья семья. При этом 50-60% разводов приходится на молодые пары, не прожившие вместе и двух лет. Помимо множества проблем, с которыми сталкиваются молодые люди после заключения брака, существует одна фундаментальная. Украинская молодежь не знает, как строить крепкие отношения. Этому не учат. Положительный пример родителей – тоже редкость. Остается полагаться лишь на свои силы, учиться ценить, любить и понимать человека, оказавшегося с вами рядом. С чего же начать?
ОБЩАТЬСЯ. Общение – основа крепкого брака. Недоговорки, скрытые обиды, недовольство партнером – разрушают брак. Если вы намерены прожить с человеком всю жизнь, то научитесь говорить со своим любимым человеком, обсуждая все проблемы, возникшие в вашей совместной жизни.
ОШИБКИ, ССОРЫ, СПОРЫ. Не существует пар, которые никогда не ссорятся. Споры и ссоры – это нормальные процессы, происходящие в любой семье. Другой вопрос, насколько часто случаются такие ссоры и каким образом они заканчиваются. В крепких семьях стараются найти компромисс, обсуждая проблему. В нездоровых союзах партнеры начинают мстить друг другу, стараясь сделать больно.
ВМЕСТЕ И ПОРОЗНЬ. Счастливые пары любят отдыхать и веселиться вместе. Также они без проблем могут отдыхать по отдельности со своими друзьями. И никто не будет по этому поводу устраивать истерик. Необходимо понимать, что общий досуг и общие интересы сближают. Однако у каждого из партнеров должен быть свой «островок» интересов. Собственная жизнь, хобби помогают парам оставаться интересными друг для друга.
ДЕНЬГИ. Одна из самых частых причин разводов – финансовые проблемы. Чтобы ваш брак не рухнул под тяжестью финансовых трудностей, у вас изначально должно быть одинаковое отношение к деньгам. Если же в финансовых вопросах вы имеете абсолютно противоположные взгляды, проблем не миновать.
ЦЕННОСТИ. Общие жизненные ценности, общие планы и стремления – это то, что объединяет вас. Разные религии, культурные и политические взгляды – все это обязательно рано или поздно даст о себе знать. Безусловно, такие пары существуют, и случаются крепкие и счастливые союзы. Но это всего лишь исключение из правила.
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ПОДДЕРЖКА. В течение жизни мы сталкиваемся с массой негатива, проблемами, неудачами и провалами. И кто как не родной человек поддержит, поймет и вдохновит на новые попытки, на достижение цели. Счастливые пары поддерживают друг друга в любой ситуации, искренне веря в способности и таланты своего партнера.
Счастливая семья – это результат большой работы обоих супругов. Лев Толстой писал, что все счастливые семьи похожи одна на другую, пишет Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.
ФАКТЫ. Большинство людей, заключая брак, планирует долгую и счастливую семейную жизнь, полную любви и понимания. На деле же Украина находится в тройке лидеров по количеству разводов. В нашей стране распадается каждая третья семья. При этом 50-60% разводов приходится на молодые пары, не прожившие вместе и двух лет. Помимо множества проблем, с которыми сталкиваются молодые люди после заключения брака, существует одна фундаментальная. Украинская молодежь не знает, как строить крепкие отношения. Этому не учат. Положительный пример родителей – тоже редкость. Остается полагаться лишь на свои силы, учиться ценить, любить и понимать человека, оказавшегося с вами рядом. С чего же начать?
ОБЩАТЬСЯ. Общение – основа крепкого брака. Недоговорки, скрытые обиды, недовольство партнером – разрушают брак. Если вы намерены прожить с человеком всю жизнь, то научитесь говорить со своим любимым человеком, обсуждая все проблемы, возникшие в вашей совместной жизни.
ОШИБКИ, ССОРЫ, СПОРЫ. Не существует пар, которые никогда не ссорятся. Споры и ссоры – это нормальные процессы, происходящие в любой семье. Другой вопрос, насколько часто случаются такие ссоры и каким образом они заканчиваются. В крепких семьях стараются найти компромисс, обсуждая проблему. В нездоровых союзах партнеры начинают мстить друг другу, стараясь сделать больно.
ВМЕСТЕ И ПОРОЗНЬ. Счастливые пары любят отдыхать и веселиться вместе. Также они без проблем могут отдыхать по отдельности со своими друзьями. И никто не будет по этому поводу устраивать истерик. Необходимо понимать, что общий досуг и общие интересы сближают. Однако у каждого из партнеров должен быть свой «островок» интересов. Собственная жизнь, хобби помогают парам оставаться интересными друг для друга.
ДЕНЬГИ. Одна из самых частых причин разводов – финансовые проблемы. Чтобы ваш брак не рухнул под тяжестью финансовых трудностей, у вас изначально должно быть одинаковое отношение к деньгам. Если же в финансовых вопросах вы имеете абсолютно противоположные взгляды, проблем не миновать.
ЦЕННОСТИ. Общие жизненные ценности, общие планы и стремления – это то, что объединяет вас. Разные религии, культурные и политические взгляды – все это обязательно рано или поздно даст о себе знать. Безусловно, такие пары существуют, и случаются крепкие и счастливые союзы. Но это всего лишь исключение из правила.
Читайте также: Сеть в восторге от крепкой дружбы собаки и селезня
ПОДДЕРЖКА. В течение жизни мы сталкиваемся с массой негатива, проблемами, неудачами и провалами. И кто как не родной человек поддержит, поймет и вдохновит на новые попытки, на достижение цели. Счастливые пары поддерживают друг друга в любой ситуации, искренне веря в способности и таланты своего партнера.
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