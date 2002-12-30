Раздел: Медицина
Врачи не рекомендовали начинать «новую жизнь» с 1 января
Перед наступлением Нового года каждый дает себе обещание стать немножечко лучше: похудеть, заняться спортом и правильно питаться.
Британский дерматолог Дэниел Гласс назвал четыре основные проблемы почему этого делать нельзя без совета диетолога, врача и тренера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rambler.
Все начинается с жесткой диеты, которая действительно показывает результат и вес уходит, но есть и другие последствия: выпадение волос. Около 10% всех волос на голове находятся в стадии роста — это постоянный процесс.
Если же человек находится в сильном стрессе физическом или эмоциональном, а недоедание провоцирует оба этих фактора, то большая часть волос включит свой цикл роста, потому что питания на всех не хватит. А после цикла роста волосы обычно выпадают, чтобы дать рост новым. Но они не появятся, потому что им нечем питаться.
Второй момент: отказ от красного мяса и углеводов — это самый драматический момент для кожи. Большинство диет советуют пользователю ограничить или вырезать такие продукты, как красное мясо, цельнозерновые и сухие завтраки, которые являются основным источником железа.
Дефицит этого витамина приводит к зуду кожи и выпадению волос.
Проконсультируйтесь с диетологом и дерматологом для составления рациона питания, который позволит терять вес, а не важные элементы.
Сильная физическая нагрузка нетренированных мышц приведет к прыщам. Такой эффект проявляется, когда какой-то из предметов спортивной одежды натирает кожу.
Сначала появляется тепловая сыпь на смену которой придут прыщи. Кроме того все это вызывает зуд.
Для тренировки используйте свободную одежду и найдите тренера, который будет за вами следить.
Отсутствие витаминов и трещины на губах связаны. Дефицит таких витаминов, как, А и К ведет к изменению цвета кожи, а без витамина B трескаются губы и появляется сыпь по обеим сторонам рта.
Врач рекомендовал использовать здоровую диету, в которой достаточно белков, сложных углеводов жиров, фруктов и овощей каждый день.
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Начать улучшать себя можно в любой момент. Ждать для этого Нового года совершенно не нужно. Главное просто захотеть.
Британский дерматолог Дэниел Гласс назвал четыре основные проблемы почему этого делать нельзя без совета диетолога, врача и тренера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rambler.
Все начинается с жесткой диеты, которая действительно показывает результат и вес уходит, но есть и другие последствия: выпадение волос. Около 10% всех волос на голове находятся в стадии роста — это постоянный процесс.
Если же человек находится в сильном стрессе физическом или эмоциональном, а недоедание провоцирует оба этих фактора, то большая часть волос включит свой цикл роста, потому что питания на всех не хватит. А после цикла роста волосы обычно выпадают, чтобы дать рост новым. Но они не появятся, потому что им нечем питаться.
Второй момент: отказ от красного мяса и углеводов — это самый драматический момент для кожи. Большинство диет советуют пользователю ограничить или вырезать такие продукты, как красное мясо, цельнозерновые и сухие завтраки, которые являются основным источником железа.
Дефицит этого витамина приводит к зуду кожи и выпадению волос.
Проконсультируйтесь с диетологом и дерматологом для составления рациона питания, который позволит терять вес, а не важные элементы.
Сильная физическая нагрузка нетренированных мышц приведет к прыщам. Такой эффект проявляется, когда какой-то из предметов спортивной одежды натирает кожу.
Сначала появляется тепловая сыпь на смену которой придут прыщи. Кроме того все это вызывает зуд.
Для тренировки используйте свободную одежду и найдите тренера, который будет за вами следить.
Отсутствие витаминов и трещины на губах связаны. Дефицит таких витаминов, как, А и К ведет к изменению цвета кожи, а без витамина B трескаются губы и появляется сыпь по обеим сторонам рта.
Врач рекомендовал использовать здоровую диету, в которой достаточно белков, сложных углеводов жиров, фруктов и овощей каждый день.
Читайте также: Украинцам советуют начинать поиски семейного врача
Начать улучшать себя можно в любой момент. Ждать для этого Нового года совершенно не нужно. Главное просто захотеть.
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