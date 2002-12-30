Раздел: Медицина
Этот продукт поможет сохранить молодость
Прямой путь к долголетию.
Мед обладает уникальными целебными свойствами. Но он приносит пользу не только во время внутреннего потребления. Мед эффективно применяют в кометологии. Он состоит из каротинов, которые улучшают состояние кожи, и витаминов В и С.
Как сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда, для ухода за кожей и омоложения специалисты рекомендуют использовать маски на медовой основе два раза в месяц. Для этого необходимо взять одну столовую ложку меда в сочетании с сырым яичным желтком. Эту смесь взбить, смазать ею лицо и оставить на 20 минут, затем все тщательно смыть.
Второй вариант увлажняющей маски заключается в смешивании двух столовых ложек меда с четырьмя столовыми ложками лимонного сока. Смесь также держать на коже в течение 20 минут, затем наносить крем.
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Мед используют для тонизирования, увлажнения, регенерации кожи. Также он предотвращает воспаления кожи, обветривания, преждевременное старение.
Мед обладает уникальными целебными свойствами. Но он приносит пользу не только во время внутреннего потребления. Мед эффективно применяют в кометологии. Он состоит из каротинов, которые улучшают состояние кожи, и витаминов В и С.
Как сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда, для ухода за кожей и омоложения специалисты рекомендуют использовать маски на медовой основе два раза в месяц. Для этого необходимо взять одну столовую ложку меда в сочетании с сырым яичным желтком. Эту смесь взбить, смазать ею лицо и оставить на 20 минут, затем все тщательно смыть.
Второй вариант увлажняющей маски заключается в смешивании двух столовых ложек меда с четырьмя столовыми ложками лимонного сока. Смесь также держать на коже в течение 20 минут, затем наносить крем.
Читайте также: Названы простые, но эффективные способы очистки печени
Мед используют для тонизирования, увлажнения, регенерации кожи. Также он предотвращает воспаления кожи, обветривания, преждевременное старение.
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