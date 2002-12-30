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Раздел: Медицина  
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Этот продукт поможет сохранить молодость

Этот продукт поможет сохранить молодостьПрямой путь к долголетию.

Мед обладает уникальными целебными свойствами. Но он приносит пользу не только во время внутреннего потребления. Мед эффективно применяют в кометологии. Он состоит из каротинов, которые улучшают состояние кожи, и витаминов В и С.

Как сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народная правда, для ухода за кожей и омоложения специалисты рекомендуют использовать маски на медовой основе два раза в месяц. Для этого необходимо взять одну столовую ложку меда в сочетании с сырым яичным желтком. Эту смесь взбить, смазать ею лицо и оставить на 20 минут, затем все тщательно смыть.

Второй вариант увлажняющей маски заключается в смешивании двух столовых ложек меда с четырьмя столовыми ложками лимонного сока. Смесь также держать на коже в течение 20 минут, затем наносить крем.

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Мед используют для тонизирования, увлажнения, регенерации кожи. Также он предотвращает воспаления кожи, обветривания, преждевременное старение.
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 Теги: здоровье, долголетие

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Сегодня, 20:22 » Автор: Наталия Невская
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