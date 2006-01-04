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Раздел: Медицина  
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Медики нашли дешевый и безопасный способ омолодить лицо

Медики нашли дешевый и безопасный способ омолодить лицоДерматологи из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришли к выводу, что лицо можно омолодить без помощи дорогостоящей косметики и пластических хирургов: для этого достаточно по полчаса в день заниматься мимической гимнастикой.

Работа исследователей опубликована в журнале JAMA Dermatology, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Рамблер.

Сначала специалисты составили 20-недельную программу зарядки для лица для 16 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Вместе с инструкторами они выполняли комплекс из 32 упражнений на мимику. В следующие 20 недель участницы исследования тренировали мышцы лица дома, по полчаса в день.

Изменения фиксировались на фотографиях до, во время и после испытания. Сторонние дерматологи, ничего не знавшие об исследовании, по первоначальным снимкам оценили средний возраст этих женщин в 50,8 года. Анализируя последние фото, рецензенты изменили оценку до 48,1 года.

Результаты обнадежили ученых со скидкой на то, что исследование носило пробный характер и его результаты требуют проверки на большей группе участников.

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"Если результаты подтвердятся, мы получим недорогой и безопасный способ омоложения. Подкожные мышцы, становясь крупнее, делают кожу упругой и придают лицу более объемную форму", — заметил ведущий автор исследования Мурад Алам.
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 Теги: медик, омоложение, лицо

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Сегодня, 07:55 » Автор: Наталья Кошелева
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