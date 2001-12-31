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Раздел: Медицина  
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Названа самая полезная сладость для детского здоровья

Названа самая полезная сладость для детского здоровьяЛучший перекус для школьника.

Изюм – самая подходящая пища для того, чтобы ребенок перекусил в школе. Он помогает школьнику насытиться и предотвращает потребление лишних калорий в перерывах между основными приемами пищи, передает Хроника.инфо со ссылкой на likar.info.

Результаты нового исследования представлены на ежегодном заседании Канадского общества питания, Ванкувер. В ходе эксперимента исследователи 3 месяца наблюдали за 26 детьми в возрасте 8-11 лет с нормальным весом. В это время все дети питались одинаково, но их разделили на группы в зависимости от еды для перекуса: изюма, винограда, картофельных чипсов или шоколадного печенья.

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Выяснилось, что дети из группы «изюма» чувствовали себя наиболее сытыми после такой закуски, чем дети из других групп. При этом они удовлетворяли аппетит меньшим количеством калорий, чем содержится в других закусках. Изюм делает питание детей более здоровым и уберегает их от набора лишнего веса, резюмировали исследователи.
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 Теги: изюм, дети

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Сегодня, 20:31 » Автор: Анна Мартынова
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