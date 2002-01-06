Раздел: Медицина
Психологи скоро начнут консультировать по постам в соцсетях
Специалисты из Массачусетского технологического института разработали особую методику.
Специалисты из Массачусетского технологического института разработали особую методику. Она позволяет определить, какое психологическое расстройство у индивидуума, согласно его постам в соцсетях. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Исследования позволяют ученым в настоящее время с вероятностью в 90 процентов проанализировать по аккаунту, склонен ли человек к тому, чтобы пойти на добровольный уход из жизни.
Также, как сообщают эксперты, их методика дает точно узнать, почему возникает такое желание. В настоящее время такую методику уже оценили правоохранительные органы США, обращаясь за помощью к сотрудникам Массачусетского технологического института.
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Для определения психологического расстройства специалистам достаточно проанализировать от 20 до 100 постов в соцсетях, которые сделаны за последние 6 месяцев.
Специалисты из Массачусетского технологического института разработали особую методику. Она позволяет определить, какое психологическое расстройство у индивидуума, согласно его постам в соцсетях. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Исследования позволяют ученым в настоящее время с вероятностью в 90 процентов проанализировать по аккаунту, склонен ли человек к тому, чтобы пойти на добровольный уход из жизни.
Также, как сообщают эксперты, их методика дает точно узнать, почему возникает такое желание. В настоящее время такую методику уже оценили правоохранительные органы США, обращаясь за помощью к сотрудникам Массачусетского технологического института.
Читайте также: «Адские» комментарии к глупым постам в соцсетях
Для определения психологического расстройства специалистам достаточно проанализировать от 20 до 100 постов в соцсетях, которые сделаны за последние 6 месяцев.
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